Jack Henry &: Wer hätte das gedacht?

Für die Aktie Jack Henry & stehen per 30.06.2020, 14:28 Uhr 181.48 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Jack Henry & zählt zum Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen".

Nach einem bewährten Schema haben wir Jack Henry & auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Jack Henry & erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 34,1 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um 21,56 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +12,54 Prozent im Branchenvergleich für Jack Henry & bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,15 Prozent im letzten Jahr. Jack Henry & lag 19,95 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Jack Henry & hat mit einer Dividendenrendite von 0,95 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1.46%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche beträgt -0,51. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Jack Henry &-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Für Jack Henry & liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 5 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Jack Henry & aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 162 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (181,48 USD) könnte die Aktie damit um -10,73 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Jack Henry &-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.