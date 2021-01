Jack Dorsey: Bitcoin für ein freies Internet!

Twitter Inc. (NYSE:TWTR) und Square Inc. (NYSE:SQ) CEO Jack Dorsey sagte am Mittwoch, dass er Bitcoin (BTC) und einen offenen dezentralen Standard für soziale Medien als Lösung für eine Handvoll von Unternehmen sieht, die die Konversation im Internet kontrollieren.

Er rechtfertigt das Trump-Verbot

Dorsey sagte, dass er zwar nicht “feiert oder stolz darauf ist, dass wir den scheidenden Präsidenten Donald Trump von Twitter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung