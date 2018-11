Jabil: Das dürfte so richtig spannend werden!

Für die Aktie Jabil aus dem Segment "Elektronische Fertigungsdienste" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse New York am 21.11.2018 ein Kurs von 24,36 USD geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Jabil auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,24 Prozent liegt Jabil 0,9 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Design, Mfg & Distribution" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,14. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 7 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Jabil-Aktie sind 3 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 2 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Jabil vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 30,25 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (24,36 USD) ausgehend um 24,18 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Jabil von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Jabil verläuft aktuell bei 27,57 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 24,36 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -11,64 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 25,77 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Jabil-Aktie der aktuellen Differenz von -5,47 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".