Jabil: Ja, es ist wahr!

Jabil, ein Unternehmen aus dem Markt "Elektronische Fertigungsdienste", notiert aktuell (Stand 12:15 Uhr) mit 24.1 USD stark im Plus (+1.03 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Jabil auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Jabil als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 4 Hold, 0 Sell. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Jabil aus dem letzten Monat ist "Buy" (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 39 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 63,52 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 23,85 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 10,38 ist die Aktie von Jabil auf Basis der heutigen Notierungen 86 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (74,47) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,35 Prozent liegt Jabil 0,75 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,1. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.