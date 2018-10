Ja, ist denn schon Weihnachten? Fast, denn Pixum Foto-Adventskalender sind ab sofort bestellbar (FOTO)

--------------------------------------------------------------MEHR ZU DEN KALENDERNhttp://ots.de/FG1wE1--------------------------------------------------------------Köln (ots) -Adventskalender sind der Trend für Groß und Klein, um sich dasWarten auf das Weihnachtsfest zu versüßen. Pixum läutet dieWeihnachtszeit in diesem Jahr vorzeitig ein. Damit das erste Türchenauch garantiert rechtzeitig geöffnet werden kann, sind die beliebtenPixum Foto-Adventskalender bereits jetzt erhältlich. Erstmals sinddie Pixum Foto-Adventskalender im praktischen Hochformat sowie mitDesign-Vorlagen von artboxONE verfügbar. Damit bietet Pixum für jedenGeschmack den passenden Foto-Adventskalender mit viel Platz für ganzpersönliche Überraschungen.Adventskalender sind allseits beliebte Geschenke für jedermann.Zur Vorweihnachtszeit 2018 bietet Pixum eine große Auswahl anFoto-Adventskalendern mit viel Platz für persönliche Erinnerungen.Egal, ob bereits mit Schokolade gefüllt oder zum Selbstbefüllen fürnoch mehr kreativen Gestaltungsspielraum: Die PixumFoto-Adventskalender lassen sich einfach und bequem gestalten, ob zuHause oder unterwegs per App. Erstmals in diesem Jahr bietet Pixumdie Foto-Adventskalender auch im Hochformat an, was die Verwendungvon Smartphone-Motiven besonders erleichtert. Weiterhin haben PixumKunden nun die Möglichkeit, ihre Motive mit ausgewähltenDesign-Vorlagen des Online-Shops artboxONE zu verschönern.Neben dem Foto-Adventskalender zum Selbstbefüllen, stehen dieSchoko-Adventskalender mit Produkten von kinder®, der PremiumAdventskalender mit Ferrero Pralinen, der Schoko-Adventskalender mitSchokokugeln oder der Foto-Adventskalender mit Türchenbildern inverschiedenen Größen zur Auswahl. Gedruckt werden die Motive auf derseidenmatt veredelten Vorderseite des Pixum Foto-Adventskalenders -in der bekannt hohen Pixum-Qualität mit leuchtenden Farben undbrillanten Kontrasten. Dank der vorgestanzten Lochung auf derRückseite, genügt bereits ein kleiner Nagel, um die PixumFoto-Adventskalender an die Wand zu hängen.Alle Adventskalender lassen sich gestalten und bestellen aufhttps://www.pixum.de/fotokalender/adventskalender. AusgewählteModelle können ebenfalls über die Pixum Fotowelt Software, die MobileWebsite sowie die Pixum Fotowelt App und Pixum Kalender App (iOS)bestellt werden.Pressekontakt:Ingo Kreutz und Nils DanielE-Mail: presse@pixum.comTelefon: +49 (0) 2236 886 317www.pixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuell