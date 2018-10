J.W. Speaker enthüllt zwei neue Off-Road-Lichtsysteme und eine spezialisierte App auf der SEMA Show

Germantown, Wisconsin (ots/PRNewswire) - Im Laufe des ersten Tagesder SEMA Show in Las Vegas, NV, stellte J.W. Speaker Corporation zweibrandneue Produkte sowie eine nie zuvor dagewesene, auf denOff-Road-Markt abgestimmte, mobile Anwendung vor.Nach zehnjähriger Forschungsarbeit und Produktentwicklungenthüllte J.W. Speaker die neuen Evo J3-Scheinwerfer und das Trail6-Offroad-Beleuchtungsystem inklusive einer revolutionären mobilenAnwendung für branchenführendes Leistungsvermögen, Kundenanpassungund Intelligenz. Diese innovativen Angebote des einzigenUS-amerikanischen Unternehmens, das bahnbrechende Technologien vondiesem Niveau konzipiert und produziert, werden die Spielregeln fürOff-Road-Enthusiasten grundlegend verändern.Der Evo J3 gilt als ultimativer Jeep-Scheinwerfer. Es handelt sichhierbei um ein patentiertes Design, das umgehend als authentischesProdukt aus dem Hause J.W. Speaker erkennbar ist und stellt die ersteauf der SmartHeat® Heated-Lens-Technologie basierende Anwendung ineinem Jeep-Scheinwerfer dar. Der Evo J3 ist der erste für die Straßezugelassene, DOT-konforme Plug-and-Play-Scheinwerfer mit eingebautemBlinker.Das kompakte Trail 6-System gilt als führendesOff-Road-Beleuchtungssystem für UTVs, ATVs und Schneemobile. Esbietet Nutzern verstärkte Sicherheit und Kontrolle in dreiverschiedenen Versionen: Trail 6 Pro mit Bluetooth-Konnektivität,Trail 6 Flash, der Geschwindigkeitsabnahme wahrnimmt und andereFahrer mit einem Blinken warnt sowie Trail 6 Sport mitklassenführender Lichtleistung.Nutzer können sich mit der neuen von J.W. Speaker entwickeltenJ-Link-Anwendung problemlos mit dem Evo J3 und Trail 6 verbinden. DieAnwendung registriert Scheinwerfer für einen einzigen Nutzer undpasst sie an Nutzerbedürfnisse an. Die J-Link-Anwendung schaltetFunktionen exklusiv für Trail 6 Pro und Evo J3 frei, einschließlicheines "Off-Road"- und "Guide"-Modus. Durch die J-Link-Anwendungleitet J.W. Speaker Updates und neue Funktionen direkt an dieScheinwerfer weiter."Diese neuen Meldungen freuen uns sehr - die Offroad-Scheinwerferbieten Nutzern die beste und hellste Beleuchtung ohne anLeistungsvermögen einbüßen zu müssen. Unsere exklusive Technologienutzt Bluetooth und die J-Link-Anwendung als Ergänzung unsererinnovativen Beleuchtungssysteme, wodurch Kontrolle undKundenpersonalisierung möglich werden", so Tim Speaker, Ko-Präsidentvon J.W. Speaker.Die neue, innovative Technologie für den Off-Road-Markt kann voraban J.W. Speakers Stand Nr. 34229 in der Upper South Hall auf der SEMAum 9 Uhr, 12 Uhr und 15 Uhr eines jeden Veranstaltungstagesbetrachtet werden. Eine Pressekonferenz einschließlich speziellerEnthüllungen sowie einer Frage-und-Antwort-Runde wird am Donnerstag,dem 1. November um 10.30 Uhr stattfinden.Die SEMA Show gilt als weltweit führende Handelsmesse fürSpezialprodukte der Automobilbranche. Die diesjährige Veranstaltungfindet vom 30. Oktober bis zum 2. November 2018 im Las VegasConvention Center statt. Die SEMA Show bringt jährlich dieintelligenteste Köpfe und attraktivsten Produkte der Branche an einemOrt zusammen und bietet Teilnehmern Bildungsseminare,Produktvorführungen, Sonderveranstaltungen, Networking-Gelegenheitenund vieles mehr.Für weitere Einzelheiten zu J.W. Speakers aktuellen Angebotenbesuchen Sie bitte die J.W. Speaker-Webseite unter www.jwspeaker.com.Für die aktuellsten Updates zu J.W. Speaker und die neuen Produkte,die auf der SEMA Show präsentiert werden, folgen Sie J.W. Speaker insozialen Netzwerken unter @jwspeaker auf Facebook, Instagram undTwitter.Informationen zu J.W. SpeakerJ.W. Speaker ist auf die Entwicklung und Herstellung vonFahrzeugbeleuchtungssystemen für Originalhersteller undAftermarket-Anwendungen spezialisiert. Ausführliche Informationenerhalten Sie direkt bei J.W. Speaker unter 800.558.7288 oderspeaker@jwspeaker.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/776455/J_W__Speaker___Evo_J3_PR_Newswire_Image___2018.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/641754/JW_Speaker_Logo.jpgPressekontakt:Trish Logue von J.W. Speaker Corporation 800.558.7288 -news@jwspeaker.comOriginal-Content von: J.W. Speaker, übermittelt durch news aktuell