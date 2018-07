J S Corrugating Machinery: Da muss man staunen!

An der Börse Shenzhen schloss die J S Corrugating Machinery-Aktie am 23.07.2018 mit dem Kurs von 9,77 CNH. Die J S Corrugating Machinery-Aktie wird dem Segment "Industriemaschinen" zugeordnet.Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der J S Corrugating Machinery verläuft aktuell bei 11,92 CNH. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 9,77 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -18,04 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 9,99 CNH angenommen. Dies wiederum entspricht für die J S Corrugating Machinery-Aktie der aktuellen Differenz von -2,2 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

