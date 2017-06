J.P. Morgan Chase & Co.: Alle Geschäftsbereiche haben sich gut entwickelt

Liebe Leser,

um ein Drittel ist der Aktienkurs von JPM seit der Wahl von Donald Trump gestiegen. Im 1. Quartal zeigte sich, dass der Zuwachs gerechtfertigt war. Allein im Investmentbanking erwirtschaftete JPM einen Gewinn von 3,2 Mrd $, 64% mehr als im Vorjahr. Dabei profitierte das Geldhaus von seiner starken Position im M&A-Geschäft, also der Beratung bei Fusionen und Übernahmen. Allein in diesem Bereich stieg der Gewinn um 37% auf 1,8 Mrd $. Die Eigenkapitalrendite im Investmentbanking erreichte traumhafte 18%.

JPM ist breit aufgestellt

Dazu kam ein starkes Geschäft mit Wertpapieren wie Anleihen und verbrieften Produkten. Insgesamt hat das Geldhaus mit 6,45 Mrd $ rund 17% mehr verdient. Das ist mehr als der Markt erwartet hatte. Zum Vergleich: Die Deutsche Bank hat einen Verlust von 1,4 Mrd € ausgewiesen. Grund für den Zuwachs war der rege Wertpapierhandel im

Vorfeld der Wahlen in Europa.

Alle Geschäftsbereiche haben sich gut entwickelt. JPM ist breit aufgestellt: Zum einen ist die Bank einer der wichtigsten Akteure an den internationalen Finanzmärkten, zum anderen besitzt der Konzern ein starkes Einlagen- und Kreditgeschäft bei amerikanischen Privatkunden. Den USVerbrauchern und Unternehmen geht es gut. Diese Entwicklung spiegelt sich in der um 500 Mio $ auf 1,3 Mrd $ gesunkenen Risikovorsorge für faule Kredite wider. Die Erträge der Bank – also die gesamten Einnahmen – stiegen um 6% auf 25,6 Mrd $.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.