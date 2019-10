J.P. Morgan Asset Management zum Weltspartag: Einfach nur zu sparen reicht heute nicht mehr aus - vor allem Frauen stehen für ihre finanzielle Freiheit drei Dinge im Wege (FOTO)

Frankfurt (ots) -Am 30. Oktober ist Weltspartag. Seit 1925 finden zu diesem Anlass rund um denGlobus viele Aktionen zur Förderung des Spargedankens statt. Auch heute istSparen weit verbreitet - die Sparquote der Deutschen steigt lautBundesbankstatistik stetig. Eine aktuelle Umfrage von J.P. Morgan AssetManagement zeigt auf, dass mehr als drei Viertel aller befragten Frauen undMänner finanzielle Unabhängigkeit sehr wichtig ist. "Angesichts des anhaltendenNiedrigzinsumfelds lassen sich Anlageziele allerdings kaum erreichen, wennSparer weiterhin vornehmlich auf kaum verzinste Einlagen setzen. Denn mit Mini-oder sogar Negativzinsen lässt sich langfristig kein reales Kapitalwachstumerzielen und Vermögen aufbauen", betont Pia Bradtmöller, Leiterin Marketing undPR von J.P. Morgan Asset Management. Die eingangs zitierte Studie "Frauen undGeldanlage" zeigt, dass es besonders für Frauen einige Stolpersteine im Umfangmit der Geldanlage gibt, die es mit guter Beratung aus der Welt zu schaffengilt.1. Das finanzielle Selbstvertrauen von Frauen ist ausbaufähigWährend laut der Studie nur jede dritte Frau ihr Selbstwertgefühl insgesamt alsüberdurchschnittlich einschätzt, ist es bei den Männern jeder zweite. Daverwundert es nicht, dass sich ein ähnliches Muster beim Selbstbewusstsein imUmgang mit Geld zeigt: Nur 34 Prozent der Frauen fühlen sich im Umgang mit Geldsehr sicher, verglichen mit 46 Prozent der Männer. "Zwar sind alltäglicheBankgeschäfte rund um Girokonten oder Kreditkarten für mehr als die Hälfte derbefragten Frauen heute selbstverständlich, doch wenn es um den Vermögensaufbaugeht, sieht es leider anders aus", führt Bradtmöller aus. So fühlen sich rund umdas Thema Sparen und Sparprodukte noch 44 Prozent der Frauen fit. Bei derAltersvorsorge schwindet das Selbstvertrauen bereits auf 27 Prozent - und nur 21Prozent der Frauen fühlen sich beim Kauf von Anlageprodukten wie Fonds sicher.Damit einher geht, dass Frauen auch angeben, über weniger Finanzkenntnisse zuverfügen: "Nur jede fünfte Frau hat das Gefühl, sich in diesem Bereich gutauszukennen, verglichen mit etwas mehr als einem Drittel der Männer. So haltenes 55 Prozent der Frauen für wichtig, sich finanziell weiterzubilden - ein guterAnsatzpunkt für Finanzberater", unterstreicht Bradtmöller.2. Frauen stellen das Thema Geldanlage aufgrund stärkerer Auslastung hinten anDie Befragung zeigt, dass sich viele Frauen im Alltag so stark ausgelastetfühlen, dass sie sich weniger Zeit für den Vermögensaufbau nehmen als Männer."Es überrascht nicht, dass vor allem Frauen zwischen 30 und 39 Jahren das ThemaGeldanlage hinten anstellen, da viele in diesem Alter mit dem Spagat zwischenKarriere und Familie beschäftigt sind", so Bradtmöller. So gaben 52 Prozent derFrauen mit Kindern an, sich zu wenig Zeit für Finanzthemen zu nehmen, währendFrauen ohne Kinder Anlageentscheidungen eine zumindest etwas höhere Prioritäteinräumen - hier sind es 44 Prozent. "Dass 42 Prozent der Frauen finanzielleEntscheidungen als Belastung empfinden zeigt, dass hier Handlungsbedarfbesteht", betont Bradtmöller. Insgesamt räumen nur etwas mehr als 10 Prozent derFrauen dem Wachstum ihrer Ersparnisse und Wertpapieranlagen Priorität ein.Dabei nehmen die langfristigen finanziellen Bedürfnisse von Frauen zu: Siewünschen sich einen sorgenfreien Ruhestand, möchten die Ausbildung ihrer Kinderfinanzieren oder ihnen die eigene Wohnung ermöglichen, ein eigenes Unternehmengründen oder ihr Vermögen wachsen lassen. Dazu gilt es, zu handeln, statt es aufkaum verzinsten Spareinlagen der schleichenden Enteignung durch die Inflationauszusetzen.3. Sicherheit ist wichtig"Aufgrund der Belastung im Alltag und wenig Zeit für die finanzielleWeiterbildung mag sich der sichere Weg als beste Entscheidung anfühlen",erläutert Bradtmöller. So gibt rund ein Drittel aller befragten Frauen an, dasssie nicht gerne Risiken eingehen. Frauen, die bereits anlegen, haben ein etwasanderes Verständnis vom Anlagerisiko und freunden sich eher damit an. Dennochgibt es bei der Risikobereitschaft Unterschiede zwischen Frauen und Männern: 51Prozent der Anleger sind bereit, Risiken einzugehen. Diese Bereitschaft istjedoch nur bei 39 Prozent der Anlegerinnen vorhanden.Da Frauen der Sicherheit einer Anlage Priorität einräumen, stimmt nur wenigerals ein Drittel der Frauen nicht der Aussage zu, dass es besser ist, Bargeld undSparprodukte zu halten, als diese zu investieren. "Das bedeutet, dass dieseFrauen sich die Chance entgehen lassen, ihr Vermögen zu vermehren und ihrelangfristigen finanziellen Ziele zu erreichen", so Bradtmöller.Es ist an der Zeit: Stärkere Portfolios für FrauenSo lautet Pia Bradtmöllers Fazit zum Weltspartag: "Da viele Frauen überBareinlagen und Sparprodukte verfügen, bietet sich ein enormes Potenzial, wennman sie darin unterstützt, langfristig mehr aus ihrem Geld zu machen.Zweifelsohne sind mit Kapitalmarktinvestments auch Risiken verbunden. Werallerdings gar nicht investiert, riskiert langfristige Geldentwertung. So müssenwir als Finanzbranche gemeinsam daran arbeiten, Frauen in Finanzthemen besser zuinformieren und dadurch positives Selbstvertrauen für Finanzentscheidungen zustärken. Dann können Frauen eigenes Vermögen und eine bessere Vorsorge aufbauenund die Kontrolle über ihre finanzielle Zukunft übernehmen."Eine flexible und bequeme Lösung - nicht nur für Anlageeinsteigerinnen - bietenbeispielsweise breit gestreute Mischfonds mit Ausschüttungskomponente, die dazubeitragen können, regelmäßige Erträge zu generieren und gleichzeitigSchwankungen und Risiken zu minimieren. Sie ermöglichen bereits mit kleinenEinzahlungen, so zum Beispiel im Rahmen von Sparplänen, ganz einfach ersteSchritte bei der Wertpapieranlage. Ein Vorteil des Sparplans ist, dass sich dankder festen Sparrate typische Anlegerfehler vermeiden lassen: Da die Geldanlageüber einen längeren Zeitraum erfolgt, verteilt sich das Risiko besser, denn beifallenden Kursen erwirbt man mehr und bei steigenden Kursen entsprechend wenigerAnteile. So lässt sich das Problem des 'Market-Timings', also des richtigenEinstiegszeitpunktes, vermeiden und für die Fondsanleger werden die gefürchtetenMarktschwankungen weniger relevant. Und dass der Betrag regelmäßig vom Kontoabgebucht wird, sorgt für Spardisziplin - nicht nur zum Weltspartag.Zur Studie "Frauen und Geldanlage" von J.P. Morgan Asset Management: DieBefragung wurde in Frankreich, Großbritannien, Italien, Schweden sowie in dengemeinsam untersuchten Ländern Deutschland/Österreich sowie Spanien/Portugal vondem Research-Haus Kantar durchgeführt. Die Feldarbeit erfolgte zwischen dem 8.und 31. Juli 2019 durch die Panel-Partner von Kantar mithilfe eines 75 Fragenumfassenden Online-Fragebogens zur Selbsteinschätzung. Der Fragebogen wurde voninsgesamt 3.009 Frauen im Alter von 30 bis 65 Jahren beantwortet, die entwederKapitalanlagen oder Ersparnisse besitzen und über ein persönlichesMindesteinkommen verfügten (die Höhe des Einkomens war dabei länderabhängig).Darüber hinaus wurde eine Stichprobe von 601 männlichen Anlegern befragt, dieals Vergleichsmaßstab dient.Weitere Informationen sind unter www.jpmorganassetmanagement.de/investinyou zufinden.#investinyou 