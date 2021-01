Frankfurt (ots) - Nach der Zweitplatzierung im letzten Jahr erhält J.P. Morgan Asset Management 2021 erstmals die Auszeichnung als "Fondsgesellschaft des Jahres". Der Finanzen Verlag mit den Publikationen Euro, Euro am Sonntag und Börse Online vergibt den begehrten "Goldenen Bullen" an die Fondsgesellschaft, die mindestens 30 Fonds anbietet und deren Produktpalette mit der höchsten Qualität überzeugen kann. Diese wird aus dem Durchschnitt aller Produkte, die mit einer Euro FondsNote bewertet sind, ermittelt.Zudem erhält J.P. Morgan Asset Management 65 EURuro-FundAwards, mit denen die besten Fonds der vergangenen ein, drei, fünf, zehn und 20 Jahre ausgezeichnet werden. Stichtag für die aktuelle Auswertung ist der 31.12.2020 auf Basis des Fonds-Universums des Monatsmagazins EURuro. Bewertet wurden alle zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Publikumsfonds mit mindestens 20 Millionen Euro Volumen in 69 unterschiedlichen Kategorien."Wir freuen uns sehr über diese etablierte Auszeichnung als Bestätigung unserer herausragenden Fondsqualität", betont Christoph Bergweiler, CEO von JPMorgan Asset Management Europe S.à.r.l in Luxemburg. Gerade in diesen bewegten Zeiten mit niedrigen Ertragserwartungen suchen Anleger aktive Fonds, die einen aktiven Mehrertrag ("Alpha") erwirtschaften. "Als Treuhänder von Kundenvermögen sind wir als Fondsindustrie im jetzigen Kapitalmarktumfeld mehr denn je gefordert, nachhaltigen Mehrwert für Kunden zu erbringen", unterstreicht Bergweiler. Mit erfahrenen Managementteams und Investmentplattformen rund um den Globus arbeitet J.P. Morgan Asset Management unermüdlich daran, passende Anlagelösungen für die unterschiedlichen Anforderungen privater und institutioneller Anleger anzubieten.Herausragende Performance über alle Anlageklassen hinwegDie Fonds von J.P. Morgan Asset Management können über alle Anlageklassen hinweg kontinuierlich eine gute Rendite als wesentlichen Mehrwert liefern. Unter den ausgezeichneten Fonds sind sowohl Aktien- als auch Renten- und Mischfonds aus den USA, Japan, Europa und den Emerging Markets. Es wurden aber auch globale Lösungen, Themenfonds und Nachhaltigkeitsprodukte ausgezeichnet. Unter den Fonds, die mit ihrer Performance in ihrem jeweiligen Sektor einen EURuro-FundAward über einen oder gleich mehrere Zeiträume überzeugen konnten, sind beliebte Mischfonds-Klassiker wie der JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund (https://am.jpmorgan.com/de/de/asset-management/adv/funds/alternatives/global-macro-opportunities-fund/?email_campaign=203762&email_job=239924&email_contact=R652690&utm_source=clients&utm_medium=email&utm_campaign=emea-funds-de-nf-20210129&memid=7220927&email_id=47857&decryptFlag=No&c3ch=email&c3nid=203762&e=ZZ&t=&f=&utm_content=JPMorgan+Investment+Funds+%e2%80%93+Global+Macro+Opportunities+Fund) , erfolgreiche Schwellenländerfonds wie der (https://secureweb.jpmchase.net/readonly/https:/u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUYynUrMjGHLvecbm-2BrgK1ZD8-2FR6OSYJSwkdBgkGWLGtJmXee-2FLYr-2Bu43lOOaGILw50hqX9-2Fv8dgtGr9GPcxpQEpnREvr5PQ8oy7ZXcKP7YB1v8Go_kXIzRAH7R-2FHURQs80K57gOjCJLKwV-2FQssel3B7I8KaIdHBL6F4TBZe9DZPJJKUNCYpt8xKhIrO65aq-2BLkQflvV-2FozUa2pUIXB55nC-2BJcreFCBBYUhUmNGcyjJc6z-2F4B7QacUEiYJNddOyqCcWtIc5wb6GRZZuOedJPjcfVaAlpjmYM-2FTcx8cv40nG9ECLw7AI6KEMQqnhQ0e5XjRKsKhhUoP-2ByDjy6-2BctIecUpmsxB077uzg7gxUlAU-2FM2UFsfHRq22oV-2B30k4ThxUMXmYv-2BJaTqsxqcU-2FaMiDZjC4-2Fod465zVK57-2B60Djbz5MO4UvQf2YtDz5pF7JT7M6-2B9aJV189cXTbzNw7PxDQQu7nWPB6PUPnSymqAEW-2FU7zxLoZl8w)JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund (https://am.jpmorgan.com/de/de/asset-management/adv/investment-themes/emerging-markets/), der JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund (https://am.jpmorgan.com/de/de/asset-management/adv/funds/equities/jpm-pacific-equity-fund/?email_campaign=203762&email_job=239924&email_contact=R652690&utm_source=clients&utm_medium=email&utm_campaign=emea-funds-de-nf-20210129&memid=7220927&email_id=47857&decryptFlag=No&c3ch=email&c3nid=203762&e=ZZ&t=&f=&utm_content=JPMorgan+Funds+%e2%80%93+Pacific+Equity+Fund), der JPMorgan Funds - Asia Growth Fund (https://am.jpmorgan.com/de/de/asset-management/adv/funds/equities/asia-growth-fund/) und der JPMorgan Funds - China Fund (https://am.jpmorgan.com/de/de/asset-management/adv/products/jpm-china-a-acc-usd-lu0210526637?email_campaign=203762&email_job=239924&email_contact=R652690&utm_source=clients&utm_medium=email&utm_campaign=emea-funds-de-nf-20210129&memid=7220927&email_id=47857&decryptFlag=No&c3ch=email&c3nid=203762&e=ZZ&t=&f=&utm_content=JPMorgan+Funds+%e2%80%93+China+Fund) oder Themenfonds, die globale Megatrends abdecken wie der JPMorgan Funds - US Technology Fund (https://am.jpmorgan.com/de/de/asset-management/adv/funds/equities/jpm-us-technology-fund/?email_campaign=203762&email_job=239924&email_contact=R652690&utm_source=clients&utm_medium=email&utm_campaign=emea-funds-de-nf-20210129&memid=7220927&email_id=47857&decryptFlag=No&c3ch=email&c3nid=203762&e=ZZ&t=&f=&utm_content=JPMorgan+Funds+%e2%80%93+US+Technology+Fund) und der JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund (https://am.jpmorgan.com/de/de/asset-management/adv/funds/equities/global-healthcare-fund/?email_campaign=203762&email_job=239924&email_contact=R652690&utm_source=clients&utm_medium=email&utm_campaign=emea-funds-de-nf-20210129&memid=7220927&email_id=47857&decryptFlag=No&c3ch=email&c3nid=203762&e=ZZ&t=&f=&utm_content=JPMorgan+Funds+%e2%80%93+Global+Healthcare+Fund).Eine nachhaltige Zukunft gestaltenDass J.P. Morgan Asset Management zur Mitte des letzten Jahres die gesamte Fondspalette ESG-integriert und damit die Bewertung von Umwelt, sozialen Aspekten und verantwortungsvoller Unternehmensführung systematisch in den Investmentprozessen verankert hat, ist für Bergweiler ein guter Beleg dafür, dass Nachhaltigkeit und eine starke Performance sich nicht ausschließen müssen: "Wir haben nun unsere gesamte aktive Anlageplattform, das sind 2 Billionen US-Dollar unseres verwalteten Vermögens, ESG-integriert - das war ein echter Meilenstein. Zudem legen wir immer mehr unserer Fondsstrategien mit explizitem Nachhaltigkeitsfokus auf - schon in den nächsten Wochen wird es eine nachhaltige Multi-Asset-Income-Strategie geben. Unser Ziel ist, dass Anleger mit unseren Anlagelösungen eine nachhaltige Zukunft gestalten können", unterstreicht Christoph Bergweiler. Erst kürzlich wurde J.P. Morgan Asset Management bei einem Test der ESG-Fondsanbieter von Euro am Sonntag in Kooperation mit dem DKI Institut mit der Gesamtbewertung SEHR GUT ausgezeichnet und konnte sich mit dem Angebot der nachhaltigen Fonds auf dem 1. Rang platzieren.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung.Über J.P. Morgan Asset ManagementAls Teil des globalen Finanzdienstleistungskonzerns JPMorgan Chase &Co verfolgt J.P. Morgan Asset Management das Ziel, Kunden beim Aufbaustärkerer Portfolios zu unterstützen. Seit mehr als 150 Jahren bietetdie Gesellschaft Investmentlösungen für Institutionen, Finanzberaterund Privatanleger weltweit und verwaltet per 31.12.2020 ein Vermögenvon rund 2,3 Billionen US-Dollar. Zum 1. Halbjahr hat J.P. MorganAsset Management als ein Zeichen des starken Bekenntnisses zurNachhaltigkeit die ESG-Integration für die aktiv gemanagtenInvestmentstrategien erfolgreich abgeschlossen. In Deutschland undÖsterreich ist J.P. Morgan Asset Management seit über 25 Jahrenpräsent und mit einem verwalteten Vermögen von über 30 MilliardenUS-Dollar verbunden mit einer starken Präsenz vor Ort eine dergrößten ausländischen Fondsgesellschaften im Markt. Das mitumfangreichen Ressourcen ausgestattete globale Netzwerk vonAnlageexperten für alle Assetklassen nutzt einen bewährten Ansatz,der auf fundiertem Research basiert. Zahlreiche "Insights" zumakroökonomischen Trends und Marktthemen sowie der Asset Allokationmachen die Implikationen der aktuellen Entwicklungen für diePortfolios deutlich und verbessern damit die Entscheidungsqualitätbei der Geldanlage. Ziel ist, das volle Potenzial derDiversifizierung auszuschöpfen und das Investmentportfolio so zustrukturieren, dass Anleger über alle Marktzyklen hinweg ihreAnlageziele erreichen.Wichtige Hinweise:Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierinenthaltenen Informationen stellen jedoch weder eine Beratung nocheine konkrete Anlageempfehlung dar. Sämtliche Prognosen, Zahlen,Einschätzungen und Aussagen zu Finanzmarkttrends oder Anlagetechnikenund -strategien sind, sofern nichts anderes angegeben ist, diejenigenvon J.P. Morgan Asset Management zum Erstellungsdatum des Dokuments.J.P. Morgan Asset Management erachtet sie zum Zeitpunkt derErstellung als korrekt, übernimmt jedoch keine Gewährleistung fürderen Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Informationen könnenjederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. J.P. MorganAsset Management nutzt auch Research-Ergebnisse von Dritten; die sichdaraus ergebenden Erkenntnisse werden als zusätzliche Informationenbereitgestellt, spiegeln aber nicht unbedingt die Ansichten von J.P.Morgan Asset Management wider. Die Nutzung der Informationen liegt inder alleinigen Verantwortung des Lesers. Der Wert, Preis und dieRendite von Anlagen können Schwankungen unterliegen. DieWertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikatorfür die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Das Eintreffen vonPrognosen kann nicht gewährleistet werden. J.P. Morgan AssetManagement ist der Markenname für das Vermögensverwaltungsgeschäftvon JPMorgan Chase & Co. und seiner verbundenen Unternehmen weltweit.Telefonanrufe bei J.P. Morgan Asset Management können aus rechtlichenGründen sowie zu Schulungs- und Sicherheitszwecken aufgezeichnetwerden. Soweit gesetzlich erlaubt, werden Informationen und Daten ausder Korrespondenz mit Ihnen in Übereinstimmung mit derEMEA-Datenschutzrichtlinie von J.P. Morgan Asset Management erfasst,gespeichert und verarbeitet. Die EMEA-Datenschutzrichtlinie findenSie auf folgender Website: www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. (http://www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.) Herausgeber in Deutschland: JPMorgan Asset Management (Europe) S.àr.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1 D-60310 Frankfurt.ID: 0903c02a82af80e1Pressekontakt:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt BranchAnnabelle DüchtingPR & Marketing ManagerinTaunustor 160310 Frankfurt am MainTelefon: (069) 7124 25 34 / Mobil: (0151) 55 03 17 11E-Mail: annabelle.x.duechting@jpmorgan.comwww.jpmorganassetmanagement.de/Pressewww.jpmorganassetmanagement.deOriginal-Content von: J.P. Morgan Asset Management, übermittelt durch news aktuell