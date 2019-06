J.P. Morgan Asset Management: Warum der Wachstumsmarkt Gesundheit Anlegerherzen höher schlagen lässt (FOTO)

Frankfurt (ots) -Demografischer Wandel, neue Technologien und innovative Forschungmachen das Thema Gesundheit zum Megatrend / Defensiver Sektor mitlangfristigem Wachstumspotenzial als Diversifikator im Spätzyklus /Alle Chancen der Sektoren Pharma, Medizintechnik, Biotechnologie undGesundheitsdienstleistungen in einer LösungDer medizinische Fortschritt mit neuen medizinisch-technischenDiagnose- und Behandlungsmethoden verändert den Gesundheitssektormassiv. Schlagzeilen machte zuletzt die Zulassung eines Medikamentszur Behandlung einer seltenen Erbkrankheit, das für dieEinmalanwendung 1,9 Millionen Euro kosten soll, begleitet vonDiskussionen über die enormen Kosten. Dieses Beispiel ist aber auchein eindrucksvoller Beleg dafür, was mit Gen-Therapien heute allesmöglich ist. "Solche maßgeschneiderten Arzneimittel werden dieMedizin in Zukunft immer mehr prägen", betont Anne Marden,Fondsmanagerin der Global Healthcare Strategie bei J.P. Morgan AssetManagement. Die Expertin führt aus, dass die rasante Innovationswelleim Gesundheitssektor nicht nur dafür sorgt, dass sich derLebensstandard verbessert und die Lebensdauer der Menschenverlängert. "Solche zugegebenermaßen sehr teuer erscheinenenTherapien können langfristig sogar dafür sorgen, dass dieGesundheitskosten sinken, wenn durch eine Einmalanwendung langwierigeFolgekosten oder auch der Ausbruch von Krankheiten verhindert werdenkönnen", erläutert Marden.Allein dieses Beispiel aus dem Pharmabereich zeigt, dass derGesundheitssektor ein Wachstumsmarkt ist, der einerseits zum Wohleder Patienten beiträgt, aber auch für Anleger attraktiv sein kann.Neben der Pharma-Forschung tragen auch technologische Entwicklungenund der demographische Wandel weltweit zum Wachstum dieses Sektorsbei. So haben neue Technologien unseren Alltag bereits in vielerleiHinsicht verändert und schaffen auch für Patienten, Ärzte undPflegepersonal Vorteile - sei es durch mobile Geräte und Apps,Roboter und Automatisierung oderAufmented Reality und 3D-Druck.Medizinischer Fortschritt sorgt für immer höhere LebenserwartungWährend die Menschen vor hundert Jahren im Durchschnitt nurdreißig Jahre alt wurden, beträgt das globale Durchschnittsalterheute 71,5 Jahre. Dass die Lebenserwartung weltweit steigt liegt vorallem an der erfolgreichen Bekämpfung von Infektionskrankheiten, aberauch einer besseren Früherkennung und Behandlungsmöglichkeiten vonKrankheiten, die früher als unheilbar galten. Das höhereDurchschnittsalter sorgt wiederum langfristig für eine steigendeNachfrage nach Medikamenten und medizinischen Dienstleistungen. Soist ist das Krankheitsspektrum heute stark von chronischenErkrankungen geprägt, die vom biologischen Alter beeinflusst werden,aber auch vom Wandel der Lebensgewohnheiten. Und die Ausgaben imGesundheitswesen hängen stark vom Alter ab: die Hälfte der gesamtenKrankheitskosten in Deutschland fällt für Patientne über 65 Jahre an- ihr Anteil an der Bevölkerung liegt bei 21 Prozent.Diese Entwicklung zeigt sich besonders deutlich in denSchwellenländern, die mit steigendem Wohlstand zunehmend einenwestlich geprägten Lebensstil annehmen: "Während in denSchwellenländern dank besserem Zugang zur medizinischen Versorgungeinerseits die Lebenserwartung steigt, führt ein verändertesVerhalten wie Bewegungsmangel, schlechte Ernährung und Übergewicht zuwestlichen "Wohlstandskrankheiten" wie Diabetes oderHerz-Kreislauf-Erkrankungen", führt Marden aus.So wundert es nicht, dass der Anteil der Gesundheitsausgaben amBruttoinlandsprodukt der OECD-Länder stetig größer wird und erwartetwird, dass dieser von 6,2 Prozent im Jahr 2010 bis zum Jahr 2060 aufrund 9,5 Prozent ansteigt, was eine Vervierfachung desGesundheitsmarktes bedeutet. Damit einher geht eine größere Vielfahltdes Sektors mit zunehmendem Zusammenspiel von Medizin, Biotechnologieund Technik.Flexibel in Chancen rund um den Megatrend Gesundheit investierenAnne Marden arbeitet zusammen mit Dr. Matthew Cohen alsFondsmanagerin des JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund. Sie istbereits seit über 30 Jahren als Expertin für den Gesundheitssektorbei J.P. Morgan Asset Management tätig und betreut den HealthcareFonds seit seiner Auflegung vor knapp zehn Jahren. Dr. Matthew Cohenist ausgebildeter und ehemals praktizierender Chirurg und kennt somitden medizinischen Alltag aus der Praxis. Die beiden Portfoliomanagerkönnen auf das Know-how und die Analysen ader in New York, London undTokio ansässigen Healthcare-Spezialisten von J.P. Morgan AssetManagement zugreifen. Diese Experten verfügen insgesamt über 188Jahre Erfahrung im Gesundheitssektor. Die Mitglieder arbeiten in derRegel bereits über mehrere Produktzyklen bei J.P. Morgan AssetManagement, haben miterlebt, wie sich die Pharmalandschaftsubstanziell verändert hat und können die Entwicklungen der Brancheeinschätzen. Die Experten besuchen pro Jahr über 1.000 Unternehmenund treffen regelmäßig das Management vor Ort - darunter vor allemauch viele kleinere, innovative Unternehmen, die noch nicht in denglobalen Indizes vertreten sind. Dabei achten sie vor allem auflangfristige Wachstumsperspektiven und das Entwicklungspotenzial derFirmen wie Umsatzwachstum, neue Patente, Forschung und Entwicklung,Margen oder potenzielle Fusionen/Übernahmen.Dieser aktive, sehr selektive Ansatz ist wichtig, denn derWettbewerbsdruck im Gesundheitssektor ist hoch und es gilt, nur dieaussichtsreichsten Unternehmen in den Fonds aufzunehmen. Die beidenFondsmanager wählen deshalb nur die Unternehmen mit der attraktivstenBewertung aus, die besser abschneiden sollten als ihre Wettbewerber.Sie investieren rund um den Globus in die vier Bereiche Pharma, d.h.kalkulierbare Erträge aus Medikamenten mit Patentschutz,Biotechnologie, also in die Entwicklung innovativer Medikamente,beispielsweise durch neue Technologien im Bereich Genforschung,Medizintechnik, was von der Fertigung von Produkten und Geräten biszur Automatisierung der Behandlung reicht sowieGesundheitsdienstleistungen, die von Effizienzgewinnen durch digitaleEntwicklungen profitieren. Neben etablierten Unternehmen suchen sieverstärkt Chancen in kleineren, aufstrebenden Unternehmen. DasFondsmanagement stellt flexibel ein breit gestreutes Portfoliozusammen. In ihren Investmentprozess beziehen Anne Marden und MatthewChoen nicht zuletzt auch ESG-Kriterien ein. Diese Abkürzung steht fürE = Environment/Umwelt, S = Social/Soziales und G = Governance/Unternehmensführung). Da diese Kriterien auch für Anleger immerwichtiger werden, liegt ein Fokus des Fondsmanagements aufpotenziellen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit.Vom langfristig überdurchschnittlichen Wachstumspotenzial desdefinsiven Sektors profitierenBereits seit dem Jahr 2009 können Anleger mit dem GlobalHealthcare Fonds an den Wachstumsstärke des Gesundheitsmarktspartizipieren. "Auch für die Zukunft sind die Wachstumsperspektivenim Gesundheitswesen langfristig überdurchschnittlich. Für Anleger istauch erfreulich, dass Sektor zurzeit in seiner Gesamtheit relativgünstig bewertet ist", unterstreicht Karsten Stroh, InvestmentSpezialist in der International Equity Group bei J.P. Morgan AssetManagement in Frankfurt. Der Experte betont zudem, dass derGesundheitssektor ein defensives Investment bietet, das nicht wieandere Sektoren des Aktienmarktes stark von den eher kürzerfristigenund oftmals stark schwankenden wirtschaftlichen Entwicklungenabhängt, sondern von den langfristigen strukturellen Trends. JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund
ISIN A (acc) EUR: LU0880062913 / WKN A (acc) EUR: A1CWHW
ISIN A (acc) USD: LU0432979614 / WKN A (acc) USD: A0RPE0
Fondsmanager: Anne Marden, Dr. Matthew Cohen
Auflegungsdatum: 2. Oktober 2009 (EUR-Anteilklasse am 02.01.2013)
Benchmark: MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)
Fondsvolumen: 2,423 Milliarden USD (per 03.06.2019) Über J.P. Morgan Asset Management
Als Teil des globalen Finanzdienstleistungskonzerns JPMorgan Chase & Co verfolgt J.P. Morgan Asset Management das Ziel, Kunden beim Aufbau stärkerer Portfolios zu unterstützen. Seit mehr als 150 Jahren bietet die Gesellschaft hierzu Investmentlösungen für Institutionen, Finanzberater und Privatanleger weltweit und verwaltet per 31.03.2019 ein Vermögen von rund 1,74 Billionen US-Dollar. In Deutschland ist J.P. Morgan Asset Management seit 30 Jahren und in Österreich seit über 20 Jahren präsent, und mit einem verwalteten Vermögen von über 30 Milliarden US-Dollar, verbunden mit einer starken Präsenz vor Ort, eine der größten ausländischen Fondsgesellschaften im Markt. 