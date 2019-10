J. P. Morgan AM: The Weekly Brief (30. September 2019)

Nach einer zaghaften Stabilisierung im August ließen die vorläufigen Daten zum Einkaufsmanagerindex (EMI) im September in der gesamten Eurozone deutlich nach. Am stärksten betroffen war der deutsche Fertigungssektor, dessen Aktivität nun den niedrigsten Stand seit Mitte 2009 erreicht hat. Für die deutsche Industrie kommt derzeit einiges zusammen: die Abkühlung in China, der globale Handelsstreit, der Brexit und bestimmte Probleme ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung