J. P. Morgan AM: The Weekly Brief (22. Juni 2020)

22.06.2020 – Am 23. März kündigte die US-Notenbank (Fed) erstmals den Kauf von Unternehmensanleihen sowie US-Staatsanleihen in unbegrenzter Höhe an. Dies war ein Schlüsselfaktor für die Verbesserung der Marktstimmung in den letzten Monaten. Die Anleihenkäufe der Fed haben sich seitdem nur langsam intensiviert, da die ETF-Käufe ab Mai in sehr bescheidenem Umfang getätigt wurden.



