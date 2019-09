J. P. Morgan AM: The Weekly Brief (16. September 2019)

Die britischen Löhne stiegen im Juli so stark an wie zuletzt 2008. Das durchschnittliche dreimonatige Lohnwachstum inklusive Bonuszahlungen erreichte 4 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Rückgang der Arbeitslosenquote war ein weiteres Signal für einen angespannten Arbeitsmarkt, obwohl die rückläufigen Neueinstellungen eventuell darauf hindeuten, dass das Interesse an zusätzlichen Arbeitskräften in den Unternehmen nachlässt. Auch wenn das Lohnwachstum nun ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



