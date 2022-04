J.P. MORGAN PRIVATE BANK ERWEITERT DAS TEAM VON SPEZIALISTEN FÜR INSTITUTIONELLE MÄRKTE MIT DER BESETZUNG VON SCHLÜSSELPOSITIONEN

London (ots/PRNewswire) -J.P. Morgan Private Bank hat heute sein preisgekröntes Beraterteam erweitert und Andrés Cassinello Herrera zum Senior Concentrated Positions Specialist in London ernannt.Herr Cassinello Herrera wird das Strategic Equity-Geschäft der Privatbank in Großbritannien, Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika (EMEA) leiten. Mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Aktienmärkten wird er einen institutionellen Ansatz in die Betreuung von Privatbankkunden mit großen und komplexen Aktienpositionen einbringen. Insbesondere wird Herr Cassinello Herrera maßgeschneiderte Absicherungs-, Finanzierungs- und Monetarisierungslösungen anbieten und sich einem Team erfahrener Investment- und Kreditberater anschließen.„Wir freuen uns, Andrés bei der J.P. Morgan Private Bank willkommen zu heißen, die unsere globale Expansion von erstklassiger strategischer Aktienberatung und -ausführung unterstützt", sagte Scott Schnipper, Leiter von Private Bank Cross Asset Solutions. „Andrés bringt eine Fülle von Fachkenntnissen im Investmentbanking und in der privatwirtschaftlichen Strukturierung für die Firmenkunden und Family Offices von J.P. Morgan mit, die den Kunden der Private Bank nahtlos zugutekommen werden."Bevor er zur J.P. Morgan Private Bank kam, war Herr Cassinello Herrera seit 2019 Executive Director im Strategic Equity Solutions Team der J.P. Morgan Corporate & Investment Bank, wo er Aktienderivate für Firmenkunden und Family Offices entwickelte und ausführte, einschließlich Absicherung, Finanzierung, Beteiligungsaufbau und strukturierte Rückkäufe und Veräußerungen. Bevor er zu J.P. Morgan kam, war er neun Jahre lang bei der UBS Investment Bank in ähnlicher Funktion tätig, mit besonderer Verantwortung für Südeuropa und Südamerika.Informationen zu J.P. Morgan Private BankJ.P. Morgan Private Bank ist ein weltweit führendes Finanzinstitut, das vermögenden Privatpersonen und ihren Familien sowie führenden Stiftungen Beratung und maßgeschneiderte Lösungen bietet. Das Unternehmen nutzt seine umfassenden Fähigkeiten in den Bereichen Investitionen und Nachlassplanung, Family Office Management, Kreditvergabe, Philanthropie, Kreditwesen und spezielle Beratungsdienste, um unsere Kunden bei der Verwirklichung ihrer individuellen Ziele zu unterstützen. Seit mehr als 150 Jahren ist J.P. Morgan dank seines umfassenden und integrierten Ansatzes, seines Engagements für Innovation und Integrität und seiner Fokussierung auf die Kundenbetreuung der bevorzugte Berater für vermögende Privatkunden auf der ganzen Welt. Dieses Material ist nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen gedacht. Die J.P. Morgan Bank wird von der Financial Services Authority zugelassen und reguliert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1806021/JP_Morgan_Private_Bank_Andres_Cassinello_Herrera.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3518000-1&h=3754317947&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3518000-1%26h%3D1489546190%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1806021%252FJP_Morgan_Private_Bank_Andres_Cassinello_Herrera.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1806021%252FJP_Morgan_Private_Bank_Andres_Cassinello_Herrera.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1806021%2FJP_Morgan_Private_Bank_Andres_Cassinello_Herrera.jpg)Pressekontakt:Pressekontakt: Jason Lobo,+44 (0) 207 742 7305,jason.s.lobo@jpmorgan.comOriginal-Content von: J.P. Morgan Private Bank, übermittelt durch news aktuell