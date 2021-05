J M Smucker: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "The JM Smucker Company":

J M Smucker weist am 06.05.2021, 15:45 Uhr einen Kurs von 137.83 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" geführt.

Unser Analystenteam hat J M Smucker auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die J M Smucker-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 7 "Hold"- und 2 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu J M Smucker vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (116,67 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -13,48 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 134,84 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält J M Smucker eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der J M Smucker verläuft aktuell bei 117,75 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 134,84 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +14,51 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 125,67 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die J M Smucker-Aktie der aktuellen Differenz von +7,3 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. J M Smucker liegt mit einem Wert von 11,19 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 75 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Nahrungsmittel" von 44,42. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

