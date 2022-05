J. M. Smucker-Aktie: Mögliche Salmonellenkontamination!

Finanztrends Video zu Zucker NYBOT Rolling



Jif-Erdnussbutterprodukte zurückgerufen Der Lebensmittelhersteller J. M. Smucker Co. hat ausgewählte Jif-Erdnussbutterprodukte, die in den Vereinigten Staaten verkauft werden, wegen einer möglichen Salmonellenkontamination zurückgerufen, teilte die US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde mit. Der Rückruf betrifft verschiedene cremige, knusprige, natürliche, ohne Zuckerzusatz und fettreduzierte Erdnussbutter, unter anderem mit den Losnummern 1274425 - 2140425. Die zurückgerufene Erdnussbutter wurde landesweit in Einzelhandelsgeschäften und anderen Verkaufsstellen vertrieben.… Hier weiterlesen