J Jill: Unmöglich!

In unserer neuen Analyse nehmen wir J Jill unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Bekleidung Einzelhandel". Die J Jill-Aktie notierte am 04.10.2018 mit 6 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir J Jill einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob J Jill jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -43,29 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt J Jill damit 44,56 Prozent unter dem Durchschnitt (1,27 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Retail - Discretionary" beträgt 3,13 Prozent. J Jill liegt aktuell 46,42 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der J Jill wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 3 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu J Jill vor. Das Kursziel für die Aktie der J Jill liegt im Mittel wiederum bei 8,14 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 6 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 35,71 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der J Jill insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Technische Analyse: Die J Jill ist mit einem Kurs von 6 USD inzwischen -12,28 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -16,2 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.