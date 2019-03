J & J Snack FoodsSollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, ?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie J & J Snack Foods, die im Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 22.03.2019, 01:40 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 155,98 USD.

Unser Analystenteam hat J & J Snack Foods auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der J & J Snack Foods-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 150,77 USD. Der letzte Schlusskurs (153,54 USD) weicht somit +1,84 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (152,51 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,68 Prozent Abweichung). Die J & J Snack Foods-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die J & J Snack Foods-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Für J & J Snack Foods liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu J & J Snack Foods vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 145 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (153,54 USD) könnte die Aktie damit um -5,56 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die J & J Snack Foods-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: J & J Snack Foods erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 13,18 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche sind im Durchschnitt um 3,5 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +9,68 Prozent im Branchenvergleich für J & J Snack Foods bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,63 Prozent im letzten Jahr. J & J Snack Foods lag 6,55 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.