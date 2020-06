J&J Snack Foods: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Für die Aktie J&J Snack Foods stehen per 12.06.2020, 21:24 Uhr 125.84 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. J&J Snack Foods zählt zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

J&J Snack Foods haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für J&J Snack Foods beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,66 Prozent und liegt mit 0,4 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (1,27) für diese Aktie. J&J Snack Foods bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Die Aktie von J&J Snack Foods gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 31,79 insgesamt 5 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel", der 33,59 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für J&J Snack Foods in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für J&J Snack Foods haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. J&J Snack Foods bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.