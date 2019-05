J & J Snack Foods: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Per 10.05.2019, 13:48 Uhr wird für die Aktie J & J Snack Foods am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 160,57 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir J & J Snack Foods einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob J & J Snack Foods jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über J & J Snack Foods wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 12 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält J & J Snack Foods auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die J & J Snack Foods 0 mal die Einschätzung buy, 1 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu J & J Snack Foods vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 160,57 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -9,7 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 145 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist J & J Snack Foods mit einem Wert von 30,62 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Nahrungsmittel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 33,98 , womit sich ein Abstand von 10 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.