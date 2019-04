J & J Snack Foods: Alles im Griff?

Per 15.04.2019, 01:18 Uhr wird für die Aktie J & J Snack Foods am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 155,08 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Wie J & J Snack Foods derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben J & J Snack Foods auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um J & J Snack Foods in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Sell". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass J & J Snack Foods hinsichtlich der Stimmung als "Sell" eingestuft werden muss.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der J & J Snack Foods verläuft aktuell bei 151,18 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 155,08 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +2,58 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 155,22 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die J & J Snack Foods-Aktie der aktuellen Differenz von -0,09 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für J & J Snack Foods in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für J & J Snack Foods haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. J & J Snack Foods bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.