J&J-Aktie: Was bedeutet das Covid-Impfstoff-Debakel für die Herdenimmunität?

Das Debakel um Johnson & Johnsons Covid-Impfstoff schadet nicht nur der JNJ-Aktie, sondern könnte auch die Bemühungen um eine Herdenimmunität behindern, so ein Analyst am Mittwoch.

Am Dienstag forderten die Food and Drug Administration und die Centers for Disease Control and Prevention die Staaten auf, die Verwendung des Impfstoffs von Johnson & Johnson vorübergehend einzustellen. Sechs Frauen im Alter von 18-48 Jahren, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung