Das J Hotel Shanghai Tower Heavenly Jin Restaurant bricht den GUINNESS WORLD RECORDS™-Rekord als „Höchstes Restaurant in einem Gebäude"

Shanghai (ots/PRNewswire) -Das Restaurant Heavenly Jin im J Hotel Shanghai Tower wurde von GUINNESS WORLD RECORDS™ zum Rekordhalter für das „Höchste Restaurant in einem Gebäude" ernannt. Mit einer Höhe von 556,36 Metern über dem Boden hat Heavenly Jin den bisherigen Rekord von 441,30 Metern aus dem Jahr 2011 gebrochen, der seit über einem Jahrzehnt gehalten wurde.Das Heavenly Jin befindet sich in der 120. Etage des Shanghai Towers, unglaubliche 556,36 Meter über dem Boden, und ist damit das höchstgelegene Restaurant der Welt. Es bietet einen unvergleichlichen Blick auf die Skyline von Shanghai als Kulisse für seine einzigartige globale Küche. Das Restaurant vereint Elemente der europäischen, japanischen und chinesischen Küche und bietet mit seinen Mittags-, Nachmittags- und Abendmenüs eine belebende Neuinterpretation der traditionellen Gerichte.In einer Zeremonie, die heute im Heavenly Jin stattfand, bestätigte die Guinness World Records-Jurorin Maggie Luo die Ergebnisse, erklärte den GUINNESS WORLD RECORDS™-Versuch für erfolgreich und stellte dem Restaurant Heavenly Jin eine Urkunde aus. Mit der Enthüllung der Plakette „Höchstes Restaurant in einem Gebäude" wurden Gäste, Mitarbeiter und das Heavenly Jin-Team Zeugen dieses aufregenden Moments und genossen die lebhafte Atmosphäre.„Es ist eine große Freude, den Erfolg von Heavenly Jin mitzuerleben, den GUINNESS WORLD RECORDS™-Titel zu brechen und der jüngste Rekordhalter für ein ‚Höchstes Restaurant in einem Gebäude zu werden, was für uns von großer Bedeutung ist. Die Höhe des Restaurants ist auch ein Beweis für das Engagement des Heavenly Jin Management- und Betriebsteams. Seit seiner Eröffnung wird das Restaurant von den Kunden für seine hohe Qualität und seinen Service gelobt. Wir begrüßen Gäste und Freunde aus der ganzen Welt mit einem Erlebnis auf höherem Niveau über den Wolken", sagte Jenny Zhang, General Manager des J Hotel Shanghai Tower.Heavenly Jin dominiert nicht nur mit seiner physischen Größe, sondern trägt auch die ehrgeizigen Ideale der Marke weiter. Die Fähigkeit, ein hochwertiges Restaurant in einem 556 Meter hohen Gebäude zu betreiben, der Einsatz von Gas, der Transport von Zutaten, die Frische der Lebensmittel, die nahtlose Planung der Zubereitung und die Zusammenarbeit von Köchen und Serviceteams usw. - all das sind große Herausforderungen in jedem anderen gewöhnlichen Restaurant. Dank der unermüdlichen Bemühungen des Managements des J Hotel Shanghai Tower und des Teams für Speisen und Getränke hat das Heavenly Jin seit seiner Eröffnung kontinuierlich Durchbrüche und Innovationen erzielt und bietet seinen Gästen ein hochwertiges Speiseerlebnis und einen erstklassigen Service. Die Köche und das Serviceteam werden sich weiterhin bemühen, mit Qualität und Kreativität neue Maßstäbe zu setzen.Informationen zu Heavenly JinIm Stockwerk 120 des Shanghai Tower, 556 Meter über dem Boden, werden die Gäste von einem 30 Meter langen Wandgemälde mit italienischen Mosaikfliesen begrüßt, das eine Szene von der alten Seidenstraße zeigt. Die verglasten Wände im Inneren des Restaurants glänzen im Sonnenlicht wie ein Kristalllüster. Die Köche des Heavenly Jin nutzen die offene Küche als Bühne, um ihre Kochvorgänge zu veranschaulichen und den Gästen ein spannendes visuelles Erlebnis zu bieten, während sie ihr Essen genießen. Neben der einzigartigen globalen Küche können die Gäste des Heavenly Jin auch den Panoramablick auf Shanghai durch die raumhohen Fenster genießen.Als Fusionsrestaurant bietet das Heavenly Jin eine breite Palette von Gerichten. Die Chefköche der westlichen, chinesischen und japanischen Küche arbeiten eng zusammen, um einzigartige Fusionsmenüs über den Wolken zu kreieren.Im Heavenly Jin wird auch der typische Nachmittagstee des J Hotel Shanghai Tower serviert. Mit frischen, saisonalen Zutaten aus der Region und viel Kreativität bietet das Restaurant seinen Gästen ein raffiniertes Freizeitvergnügen, während sie die außergewöhnliche Aussicht genießen.Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Hotels www.jhotel-shanghai.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1751374/Issue_Certificate.jpgPressekontakt:Frau Christie Chen,E-Mail: christie.chen@jhotel-shanghai.comOriginal-Content von: J Hotel Shanghai Tower, übermittelt durch news aktuell