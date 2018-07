J D Wetherspoon: War das alles?

Der J D Wetherspoon-Schlusskurs wurde am 27.07.2018 an der Heimatbörse London mit 1219 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Restaurants".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir J D Wetherspoon einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob J D Wetherspoon jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: J D Wetherspoon erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 20,34 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Gaming, Lodging & Restaurants"-Branche sind im Durchschnitt um 13,54 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +6,8 Prozent im Branchenvergleich für J D Wetherspoon bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,37 Prozent im letzten Jahr. J D Wetherspoon lag 16,97 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 19,11 ist die Aktie von J D Wetherspoon auf Basis der heutigen Notierungen 81 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gaming, Lodging & Restaurants" (98,39) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für J D Wetherspoon beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,98 Prozent und liegt mit 0 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,98) für diese Aktie. J D Wetherspoon bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.