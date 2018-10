J D Wetherspoon: Da kann man nur noch staunen?

J D Wetherspoon weist zum 11.10.2018 einen Kurs von 1227 GBP an der BörseLondon auf. Das Unternehmen wird unter "Restaurants" geführt.

Die Aussichten für J D Wetherspoon haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die J D Wetherspoon-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 4 "Hold"- und 5 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 2 Buy, 3 Hold- und 1 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (1218,67 GBP) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -0,68 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 1227 GBP), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält J D Wetherspoon eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 15,65 und liegt mit 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gaming, Lodging & Restaurants) von 65,1. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält J D Wetherspoon auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. J D Wetherspoon liegt mit einer Dividendenrendite von 0,97 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Gaming, Lodging & Restaurants"-Branche hat einen Wert von 2,76, wodurch sich eine Differenz von -1,78 Prozent zur J D Wetherspoon-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.