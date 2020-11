J.B. Hunt Transport Aktie: Große Änderungen in der Führungsetage!

J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ:JBHT) kündigte am Dienstag mehrere Veränderungen in seinem Führungsteam an. John Kuhlow ist jetzt der hauptamtliche Finanzchef des Unternehmens. Nach der Pensionierung von Dave Mee im März füllte er die Position auf Interimsbasis aus. Kuhlow kam 2006 als Assistant Controller zum Unternehmen und war zuletzt als Senior Vice President of Finance, Controller und Chief Accounting Officer tätig, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung