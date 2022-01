J B Hunt-Aktie: Schließt langfristige, strategische Allianz mit Waymo!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Überblick(NASDAQ:JBHT) ist eine langfristige, strategische Allianz mit Waymo Via eingegangen, um die Bemühungen zur Integration kommerzieller autonomer Fahrtechnologie in Transport und Logistik voranzutreiben. Die Vertragsbedingungen wurden nicht bekannt gegeben. "Unser Pilotprojekt mit Waymo Via im letzten Jahr hat uns wirklich geholfen, ein praktisches Verständnis dafür zu bekommen, wie autonome Fahrtechnologie in unserem Betrieb implementiert werden könnte",