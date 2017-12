JWG Universitätsklinikum Frankfurt: José Carreras auf Besuch bei Leukämie-Patientin Ismini (11) (FOTO)

Frankfurt/ München (ots) -Für Mutter Heike und Tochter Ismini ist es ein festes Ritual inder Vorweihnachtszeit: Jedes Jahr verfolgen die beiden gemeinsam dieJosé Carreras Gala. Doch wenn dieses Jahr am 14. Dezember JoséCarreras mit der Unterstützung von vielen internationalen undnationalen Künstlern die Zuschauer um Spenden bittet, kann dieElfjährige die große Gala ihres Idols nicht am heimischen Bildschirmverfolgen. Ismini hat CML, chronisch myeloische Leukämie, und lebtderzeit streng von der Außenwelt abgeschirmt in einem Isolierzimmerder Transplantationseinheit im Universitätsklinikum Frankfurt.Alle Versuche, die Leukämie mit Chemotherapien zu bekämpfen, sindtrotz jahrelanger Behandlung gescheitert. Das Ärzteteam von Prof.Peter Bader sah deshalb nur noch einen Ausweg: EineStammzellentransplantation. Jetzt, rund drei Wochen nach demEingriff, gibt es wieder ein bisschen Hoffnung: "Wir können seiteinigen Tagen feststellen, dass das Transplantat in Isminis Körperanfängt zu wachsen und sich die ersten Leukozyten, also weißeBlutkörperchen bilden. Das ist ein positives Signal, aber natürlichnoch längt keine Entwarnung", so Prof. Bader, der den SchwerpunktStammzelltransplantation und Immunologie an der Klinik für Kinder-und Jugendmedizin der Johann Wolfgang Goethe-UniversitätsklinikFrankfurt leitet und für seine Arbeit unter anderem mit demrenommierten Fritz-Lampert-Preis ausgezeichnet worden ist.Um Ismini in dieser schweren Zeit Mut zu machen, hat José Carrerasam Donnerstag das Mädchen im Universitätsklinikum Frankfurt besucht.Der Star-Tenor war 1987 selbst an Leukämie erkrankt und konnte damalsnur durch eine Stammzellentransplantation gerettet werden. AusDankbarkeit gründete der Weltstar nach seiner Genesung die DeutscheJosé Carreras Leukämie-Stiftung und sammelte allein in Deutschlandüber 200 Millionen Euro an Spenden ein. Mit dem Geld konnten bereitsknapp 1.200 Projekte finanziert werden, die den Bau von Forschungs-und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung von Leukämie und ihrerHeilung sowie die Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativenzum Ziel haben."Allein 5,6 Millionen Euro sind als Motor für Innovation in 37Struktur- und Forschungsprojekte der JohannWolfgang-Goethe-Universität Frankfurt geflossen", so Dr. GabrieleKröner, Geschäftsführender Vorstand der José CarrerasLeukämie-Stiftung.José Carreras: "Ich bin so glücklich, dass ich diesesinspirierende und lebensfrohe Mädchen treffen durfte. Ismini ist einGrund mehr für mich, immer weiter zu machen mit meinem Engagement.Wir müssen diese furchtbare Krankheit besiegen. Ich hoffe sehr, dassIsmini es schaffen wird, und ich sie persönlich zur José CarrerasGala in 2018 einladen kann. Ich wünsche es ihr und ihrer ganzenFamilie von Herzen! Ismini ist ein sehr tapferes Mädchen."Auch die Zuschauer werden Ismini die Daumen drücken, wenn in der23. José Carreras Gala (www.josecarrerasgala.de) am 14. Dezember 2017ab 20.15 Uhr live bei SAT.1 Gold im frei empfangbaren Fernsehen überihren Kampf gegen die Leukämie berichtet wird. Unterstützt wird JoséCarreras bei diesem Benefizereignis auch in diesem Jahr wieder vonnamhaften nationalen und internationalen Künstlerfreunden, wie unteranderem von Anastacia, Jonas Kaufmann, David Garrett, Katie Melua,Stefanie Heinzmann, Wincent Weiss, voXXclub und die Spider MurphyGang.Restkarten bei München Ticket: http://ots.de/Xjwyc oder über dieJosé Carreras Leukämie-Stiftung, Tel. 089 272 904 - 0 oder E-Mail:jcg@carreras-stiftung.de.José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über dieeigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche JoséCarreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die zugehörigeStiftung. Seither wurden bereits rund 1.200 Projekte finanziert, dieden Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschungvon Leukämie und ihrer Heilung sowie die Arbeit vonSelbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. Die DeutscheJosé Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZISpenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen.Weitere Informationen finden Sie unter www.carreras-stiftung.deSpendenkonto:Deutsche José Carreras Leukämie-StiftungCommerzbank AG MünchenIBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01BIC: DRESDEFF700Spendenhotline: (+49) 01802 400 100(Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR, Kosten aus demdeutschen Mobilfunknetz: max. 0,42 EUR, aus dem Ausland können dieKosten abweichen)SMS-Spende über 5 Euro: Stichwort BLUTKREBS an 81190Hinweis an die Redaktionen: Gerne schicken wir Ihnen weiterehochauflösende Bilder vom Besuch von José Carreras imUniversitätsklinikum FrankfurtPressekontakt:Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.Dr. Gabriele Kröner,Geschäftsführender VorstandTel: +49 (89) 27 29 04 - 0E-Mail: presse@carreras-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuell