JU-Chef ruft zur Unterstützung Laschets auf

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, hat die Mitglieder der Nachwuchsorganisation aufgerufen, trotz Enttäuschung über die Niederlage ihres Favoriten Friedrich Merz bei der CDU-Vorstandswahl nun den neuen Vorsitzenden Armin Laschet zu unterstützen. Jeden, der jetzt austreten wolle, werde er persönlich bitten, der Partei treu zu bleiben, sagte Kuban dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Es gebe "eine gewisse Enttäuschung an der Basis".

Das sei aber auch normal nach einem intensiven Wahlkampf in der Partei. Beim Bundesverband der Jungen Union seien nach der Niederlage von Merz einige wenige Austritte eingegangen. "Aus den Kreisverbänden haben wir noch keinen Überblick. Ich werde jeden Einzelnen, der uns aus Enttäuschung den Rücken kehren möchte, anrufen und dafür werben, der CDU und der Jungen Union treu zu bleiben." Er selbst habe für Friedrich Merz, der sich in einer Mitgliederbefragung der JU durchgesetzt hatte, gekämpft. Gleichzeitig habe er immer gesagt, dass es nach der Wahl Geschlossenheit brauche. "Ich werde jetzt mit der gleichen Leidenschaft für den Zusammenhalt der Partei und Armin Laschet werben. Jeder, der sich jetzt anders verhält, riskiert eine grün-rot-rote Regierung nach der Bundestagswahl", so Kuban. Wichtig sei, dass Laschet den Themen, für die Merz geworben habe, einen hohen Stellenwert einräume. Das seien Digitales und Innovation, Wirtschaftskompetenz und eine starke Außenpolitik. "Hier besteht eine große Sehnsucht in der Union nach klaren Antworten. Wie groß, das zeigt auch das knappe Wahlergebnis zwischen den beiden auf dem Parteitag."

