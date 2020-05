BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef der Jungen Union, Tilman Kuban (CDU), hat sich für einen klaren Fahrplan in der Coronakrise ausgesprochen. "Wir müssen langsam zu Lockerungen kommen. Die Zahlen des RKI lassen das im Moment auch zu", sagte Kuban in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen".

Er forderte einen "Deutschland-Plan", der konkrete Anhaltspunkte liefert: "Wenn die Reproduktionszahl beispielsweise unter eins fällt, dann können auch in zwei Wochen Kitas für junge Familien aufmachen oder Sportplätze ohne Kontaktsport", so Kuban. Läge der Wert in vier Wochen immer noch unter eins, könne man auch wieder die Möglichkeit eröffnen, in Bars und Restaurants zu gehen. Es brauche einen klaren Plan, bei dem jeder wisse, dass es messbare Faktoren gibt, die entscheidend sind: "Ein Vertrag, ein Angebot an die Gesellschaft - wenn ihr alle mitzieht, dann habt ihr auch die Möglichkeit, wieder rauszugehen", so Kuban.

Foto: über dts Nachrichtenagentur