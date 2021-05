JU-Chef drängt Laschet zu mehr Einsatz

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Tilman Kuban, Vorsitzender der Jungen Union (JU), fordert mehr Einsatz und inhaltliche Klarheit von Kanzlerkandidat Armin Laschet. "Wir müssen jetzt liefern", sagte Kuban dem "Spiegel". "Ich wünsche mir mehr Impulse, wohin wir Deutschland führen wollen, und auch mehr Angriffslust."

In Anlehnung an die FDP rief der JU-Chef CDU und CSU dazu auf, im Wahlprogramm jegliche Steuererhöhungen nach der Bundestagswahl auszuschließen. "Steuererhöhungen wären Gift in der jetzigen Lage. Da sollten wir uns klar positionieren", sagte Kuban. Die Union will ihr Wahlprogramm am 21. Juni vorstellen. Der JU-Vorsitzende kritisiert zudem die regelmäßigen Querschüsse von CSU-Chef Markus Söder. "Wir brauchen ihn mit seinen Impulsen. Aber er sollte aufhören mit den Sticheleien", so Kuban. Alle in der Union seien nun für das Wahlergebnis im September verantwortlich. "Entweder ist man ein Team, oder man ist keins", sagte er. Die Rolle des Juniorpartners in einem möglichen grün-schwarzen Bündnis schloss der Jungpolitiker für die Union aus. "Ich kämpfe dafür, dass Armin Laschet Kanzler wird. Wenn wir nicht stärkste Kraft werden, will der Wähler aber wohl eine andere Koalition, und dann gehen wir in die Opposition", sagte Kuban.

