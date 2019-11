JU-Chef Kuban pocht auf Urwahl

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - JU-Chef Tilman Kuban hält nichts von dem Appell von CSU-Chef Söder, die Debatte um die nächste Kanzlerkandidatur zu beenden, und fordert von der Unionsführung Unterstützung für eine Urwahl. "Auch die Parteispitze sollte begreifen, dass moderne Parteiarbeit mehr Mitmachen bedeutet", sagte Kuban der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe). Das sei nicht immer einfach, aber notwendig, wenn die Union Volkspartei bleiben wolle.

Er werde den Antrag der JU für den CDU-Bundesparteitag in Leipzig auf Urwahl der nächsten Kanzlerkandidatur nicht zurückziehen. Die Union müsse moderner werden und die Basis besser einbinden. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer habe im Ringen um den Parteivorsitz gezeigt, dass sie Wettbewerb nicht scheuen müsse. Die CDU habe 2018 drei Kandidaten und acht Regionalkonferenzen gehabt und die Teilnehmer hätten am liebsten sofort abgestimmt. "So würden wir es auch bei der Urwahl machen und damit der Partei neues Leben einhauchen." Kuban sagte: "Wir leben nicht mehr im Jahr 2005, als Angela Merkel das erste Mal Kanzlerkandidatin wurde. Heute wollen die Mitglieder viel mehr mitbestimmen."

