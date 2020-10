JUVE Awards 2020: Hengeler Mueller ist Kanzlei des Jahres

Frankfurt (ots) - Hengeler Mueller ist bei der virtuellen Verleihung der diesjährigen JUVE Awards als "Kanzlei des Jahres" ausgezeichnet worden.In ihrer Laudatio hebt die JUVE-Redaktion die Spitzenposition hervor, die Hengeler Mueller seit Jahren im Markt innehabe. Kombiniert werde diese mit einer weiteren fachlichen Ausdifferenzierung, bei der insbesondere der Aus- und Aufbau der Praxisgruppen Restrukturierung und Strafrecht strategisch klug und gut getimed sei. Auch die jüngsten Partnerernennungen in den Bereichen Regulierung und Litigation machten deutlich, wie nachhaltig Hengeler Mueller agiert."Wir freuen uns sehr über diese besondere Auszeichnung in einem besonderen Jahr und danken unseren Mandanten für ihr Vertrauen. Der Preis ist Beleg für das starke Engagement unseres gesamten Teams, das in diesen Zeiten wirklich Herausragendes leistet", sagen Dr. Georg Frowein und Dr. Rainer Krause, Co-Managing Partner von Hengeler Mueller.Pressekontakt:Dr. Christian Seidenabel, Direktor Kommunikation Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main christian.seidenabel@hengeler.com - T +49 69 17095 200Original-Content von: Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, übermittelt durch news aktuell