Berlin (ots) -Rentnerdemokratie Deutschland im Bundestagswahljahr 2017: Zumersten Mal in der Geschichte sind mehr als die Hälfte allerWahlberechtigten über 50.Verschärft wird die Herrschaft der Älteren dadurch, dass dieWahlbeteiligung der 50- bis 70-Jährigen am höchsten, während dieWahlbeteiligung der jungen Generation weit unter dem Durchschnittliegt. Das vor Augen rüsten die Parteien zum Rentenwahlkampf. DIEJUNGEN UNTERNEHMER wollen das verhindern und starten am 1. Juni denvielleicht entscheidendsten Contest Deutschlands: "Germany´s nextBundeskanzler/in". "Wir suchen die Stimme der jungen Generation", soHubertus Porschen, Bundesvorsitzender des Verbands DIE JUNGENUNTERNEHMER. Zu gewinnen gibt es ein Stipendium im Wert von 10.000Euro.Ab 1. Juni können junge Menschen im Alter zwischen 18 und 25Jahren auf https://www.gnbk.de am Contest teilnehmen undselbstgedrehte Videos einstellen. Die Kandidaten müssen in dreiRunden politische Challenges bewältigen. Die erste Herausforderung:"Was wäre deine erste Amtshandlung als Kanzler?" Die Online-Communitykann dann jeweils für ihre Favoriten Stimmen abgeben. Die letztenfünf Finalisten werden Anfang September ins Kanzler-Camp nach Berlineingeladen, wo sie gecoacht und auf die Probe gestellt werden. Einerenommierte Jury mit Top-Journalist und Autor Nikolaus Blome,YouTube-Star LeFloid, dem jüngsten Mitglied im Bundestag Ronja Kemmerund dem Bundesvorsitzenden der Jungen Unternehmer Hubertus Porschenentscheiden über den Sieger oder die Siegerin.Hubertus Porschen erklärt: "Generationengerechtigkeit bedeutet,dass junge Wähler stärker für ihre Interessen eintreten. Wir wollenErst- und Zeitwähler dazu bringen, ihr Wahlrecht aktiv zu nutzen undsich für Politik zu begeistern! Die älteren Wähler konnten uns DonaldTrump, den Brexit und eine Stärkung Erdogans einbrocken, weil nichtgenügend jüngere zur Wahl gingen. Ältere haben uns Jungen die Kostender Rente mit 63 und der Mütterrente aufgehalst, Ältere haben wenigerInteresse für technischen Fortschritt und schützen den Status quo. Essind bewegte Zeiten, in denen die Stimme der Jungen besonders vielzählt. Die junge Generation muss die Zukunft mitgestalten. Nirgendwoist das so einfach wie in einer Demokratie."Den Trailer zur Kampagne mit Youtuber LeFloid können Sie unterhttps://www.gnbk.de abrufen. Schirmherr der Kampagne ist Kanzlerenkelund Familienunternehmer Patrick Adenauer.DIE JUNGEN UNTERNEHMER sind das Forum für junge Familien- undEigentümerunternehmer bis 40 Jahre. Unter dem Motto Freiheit,Eigentum, Wettbewerb und Verantwortung bezieht der Verband klarStellung für eine wettbewerbsorientierte und soziale Marktwirtschaftsowie gegen überflüssige Staatseingriffe. Die Verbandsmitglieder sindInhaber oder Gesellschafter eines Unternehmens.Pressekontakt:Renz Peter RingslebenPressereferentDIE JUNGEN UNTERNEHMERCharlottenstraße 24 | 10117 BerlinTel. 030 300 65-430 | Fax 030 300 65-390ringsleben@familienunternehmer.eu | ringsleben@junge-unternehmer.euwww.familienunternehmer.eu | www.junge-unternehmer.euFolgen Sie uns auch auf Twitter: https://twitter.com/JungUntAuf Facebook: https://www.facebook.com/DieJungenUnternehmer/Und auf YouTube: https://www.youtube.com/user/jungeunternehmerOriginal-Content von: DIE JUNGEN UNTERNEHMER, übermittelt durch news aktuell