Berlin (ots) - Gestern läutete die Bundesvorsitzende Sarna Röserden Gipfel der Jungen Unternehmer ein. Gründer und Nachfolger ausganz Deutschland strömten zum Austausch und Schlagabtausch inspolitische Kraftzentrum nach Berlin: Wirtschaft und Politikbegegneten sich als Sparring-Partner. Größter Krawallmacher war dieJunge Rentenkommission. Die provokanten Forderungen, Kopplung desRenteneintrittsalters an die Lebenserwartung, Abschaffung der Rentemit 63 und weitere überfällige Ansätze, um dem demografischen Wandelund den leeren Rentenkassen zu begegnen, wurden dem Staatssekretärdes Bundesarbeitsministeriums Dr. Rolf Schmachtenberg übergeben undhart diskutiert. Mit im Panel auch die BundestagsabgeordnetenJohannes Vogel (FDP) und Markus Kurth (Die Grünen). Versöhnliche Töneschlug CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak an. Er versprach, dieMittelstandsstrategie mit aller Kraft zu verfolgen. Auch seineAmtskollegin von der FDP, Linda Teuteberg, machte denUnternehmerinnen und Unternehmern Mut. Als Kassenwart allerGenerationen wurde der Bundestagsabgeordnete Carsten Körber mit demPreis der nächsten Generationen geehrt. Noch einmal knallen lies esCarsten Maschmeyer, der den Tag mit einer explosiven Huldigung aufdas Unternehmertum abschloss. Die bevorstehende Tagung desKlimakabinetts sorgte für ein Grundrauschen auf dem politischenEvent.Sarna Röser, Bundesvorsitzende von DIE JUNGEN UNTERNEHMER:"Egal, ob man den Greta-Kurs in der Klimapolitik unterstützt odernicht: Auf beiden Seiten nimmt die Art zu diskutierenbesorgniserregende Züge an. Eine überhitze Debattenkultur untergräbtjeden Versuch einer sachlichen Argumentation. Es wird nicht mehr überFakten diskutiert, sondern über Einschränkungen, Steuern und mehrUmverteilung. Dabei wollen wir dem Klimawandel mit Fortschritt undnicht mit Verboten begegnen.Jeder von uns muss seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten.Trotzdem ist es anmaßend hier in Deutschland zu glauben, dass wir imAlleingang die Welt retten können. Klimaschutz muss global gedachtwerden! Das beste Instrument gegen den Klimawandel gibt es schon, wirmüssen es richtig anpacken: ein europaweiter, alle Sektorenumfassender Emissionshandel. Es ist eine gute Nachricht, dass sichdie Kanzlerin für den Emissionshandel ausspricht und eine starkeEmpfehlung für das Klimakabinett abgibt, das am 20. September tagt.Der Begriff Enteignung ist wieder im Wortschatz des politischenMainstreams angekommen. Diese Entwicklungen macht uns jungenUnternehmern größte Sorgen. Gerade jetzt ist es wichtig, für unserePositionen einzustehen und uns für die Soziale Marktwirtschafteinzusetzen. Nur dann werden wir in Zukunft einen Wirtschaftsstandortin Deutschland haben, in dem junge Nachfolger erfolgreich ihreUnternehmen in die nächste Generation führen oder selbst gründenkönnen. Wir müssen außerdem das Berufsbild des Unternehmers strahlenlassen, eine zukunftsfähige digitale Infrastruktur und Verwaltungetablieren und uns endlich auf den demografischen Wandel einstellen."DIE JUNGEN UNTERNEHMER sind das Forum für junge Familien- undEigentümerunternehmer bis 40 Jahre. Unter dem Motto Freiheit,Eigentum, Wettbewerb und Verantwortung bezieht der Verband klarStellung für eine wettbewerbsorientierte und soziale Marktwirtschaftsowie gegen überflüssige Staatseingriffe. Die Verbandsmitglieder sindInhaber oder Gesellschafter eines Unternehmens.