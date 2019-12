Berlin (ots) - Olaf Scholz bringt eine Finanztransaktionssteuer ins Spiel, dieauf den Handel von Aktien erhoben werden soll. Mit den Einnahmen will er dieGrundrente teilweise querfinanzieren. "Scholz zieht Kleinsparern das Geld ausder Tasche, um damit teure Rentenpakete für die vermeintliche SPD-Klientel zuschnüren", kritisiert die Bundesvorsitzende von DIE JUNGEN UNTERNEHMER SarnaRöser.Röser weiter: "Es ist längst kein Geheimnis mehr: Die gesetzliche Rente reichtspäter für viele nicht, um den Lebensstandard zu halten. Daher sollen vor allemJüngere privat für das Alter vorsorgen. Anstatt hier Eigeninitiative zu fördern,um wenigstens ein bisschen Druck aus der gesetzlichen Rentenkasse zu nehmen,will der Finanzminister nun aber Kleinsparer bestrafen, die sich zurAltersvorsorge Aktien und andere Wertpapiere kaufen. Dabei konterkariert dievorgelegte Finanztransaktionssteuer jeglichen ökonomischen Sachverstand. Einesolche Steuer führt weg von der Selbstvorsorge, die wir in Zeiten desdemographischen Wandels so sehr bräuchten.Die Finanztransaktionssteuer trifft auch besonders die Sparer, die wegen derNiedrigzinspolitik von einem Sparkonto zu börsennotierten ETFs (Exchange TradedFund) umgestiegen sind. Die passiv gemangten Fonds handeln automatisiert mitAktien und anderen Vermögenswerten, um langfristig eine kleine Renditeeinzufahren. Sie sind gerade bei Kleinanlegern beliebt, die sich keineVermögensverwalter leisten können.Scholz muss schnell weitere Finanzierungsquellen anzapfen, denn die Grundrentewird durch das Einknicken der Union bei der Bedürftigkeitsprüfung mit 2 bis 3Milliarden Euro teurer als gedacht. Deutlich teurer als geplant wurde es schonbei der 'abschlagfreien Rente mit 63', die von viel mehr Fachkräften in Anspruchgenommen wurde als prognostiziert. Das System der gesetzlichen Rente wird durchdie vielen Rentenpakete immer labiler. Es wäre viel wichtiger, das Rentensystemzu reformieren und die private Altersvorsorge zu stärken. Scholz schicktKleinsparer aber lieber zum steuerlichen Spießrutenlauf."Pressekontakt:Renz Peter RingslebenPressesprecherDIE JUNGEN UNTERNEHMERDIE FAMILIENUNTERNEHMER e.V.Charlottenstraße 24 | 10117 BerlinTel. 030 300 65-430Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/57012/4470902OTS: DIE JUNGEN UNTERNEHMEROriginal-Content von: DIE JUNGEN UNTERNEHMER, übermittelt durch news aktuell