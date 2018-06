DIE JUNGEN UNTERNEHMER gründen Junge Rentenkommission - Sarna Röser: Ältere dürfen Rentenpolitik nicht unter sich ausmachen (FOTO)

Berlin (ots) -Der Wirtschaftsverband DIE JUNGEN UNTERNEHMER will dieRentenpolitik nicht den Älteren überlassen. Deswegen hat der Verbandheute die Junge Rentenkommission gegründet, der jungeWissenschaftler, junge Unternehmer, junge Politiker und jungeVertreter der Zivilgesellschaft angehören. "Mit der JungenRentenkommission begleiten wir kritisch die Arbeit derRegierungs-Rentenkommission, die sich am 6. Juni konstituiert. Wirerarbeiten eigene Vorschläge für eine nachhaltige undgenerationengerechte Reform der Rentenversicherung", erläutert SarnaRöser, Bundesvorsitzende des Verbands DIE JUNGEN UNTERNEHMER."In der jüngst berufenen Regierungs-Rentenkommission sprichtniemand für die junge Generation", kritisiert Röser. Die beidenVorsitzenden der Kommission sind bereits im Rentenalter undentwickeln ein Rentenkonzept, von dem sie selbst nicht mehr betroffensein werden. "Von uns Jungen wird erwartet, die Lasten desRentensystems zu tragen, aber die Regierung bezieht uns in nichtsein. Die Älteren dürfen die Rentenpolitik nicht allein unter sichausmachen. Die Jungen müssen einbezogen werden", so Röser.Schon heute geben wir jeden zweiten Steuer-Euro für denSozialstaat ab, fast ein Drittel des Bundeshaushaltes fließt in dieAltersversorgung. Im Jahr 2035 - wenn die jetzt Geborenen die Schuleverlassen - werden sich die staatlichen Kosten für dieAltersabsicherung von derzeit 300 auf 600 Milliarden Euro verdoppelthaben. "Das werden die bezahlen, die sich jetzt nicht wehren.Solidarität zwischen den Generationen darf keine Einbahnstraßezugunsten der heute Älteren sein. Unsere junge Generation muss nochso viel Nettogehalt übrigbehalten, dass wir auch selbständig fürunser Alter vorsorgen können."Die Mitglieder finden Sie auf www.junge-unternehmer.euPressekontakt:Kathrin CornickPressesprecherinDIE JUNGEN UNTERNEHMERDIE JUNGEN UNTERNEHMERDIE FAMILIENUNTERNEHMER e.V.Charlottenstraße 24 I 10117 BerlinTel. 030 300 65-430 I Fax 030 300 65-390Mob. 0151 10855045E-Mail cornick@junge-unternehmer.euInternet: www.junge-unternehmer.euFolgen Sie uns auch auf Twitter: https://twitter.com/JungUntAuf Facebook: https://www.facebook.com/DieJungenUnternehmer/Und auf Youtube: http://www.youtube.com/user/jungeunternehmerOriginal-Content von: DIE JUNGEN UNTERNEHMER, übermittelt durch news aktuell