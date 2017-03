DIE JUNGEN UNTERNEHMER fordern neue EU-Abstimmungsregeln nach Brexit / Hubertus Porschen: Das ökonomische Gewicht eines Mitgliedslandes muss berücksichtigt werden

Berlin (ots) - Die britische Regierung wird am Mittwoch offiziellden Ausstieg aus der Europäischen Union erklären. Damit beginnenschwierige Verhandlungen, an deren Ende eine gute Partnerschaft fürbeide Seiten stehen muss. Dr. Hubertus Porschen, Bundesvorsitzenderdes Verbands DIE JUNGEN UNTERNEHMER sagt dazu: "Es ist jetzt wichtig,dass die EU ihre Abstimmungsregeln ändert. Ohne das VereinigteKönigreich verlieren die Länder in der EU, die auf Stabilität undWettbewerb setzen, ihren Minderheiten-Schutz. Zukünftig muss in denBereichen wie der Wirtschafts-, Fiskal- und Steuerpolitik dasökonomische Gewicht eines Mitgliedslandes berücksichtigt werden."Mit dem Vereinigten Königreich hatten Deutschland und die wenigenweiteren wettbewerbsorientierten Länder stets die Möglichkeit, teureVorhaben, bei der überwiegend nur sie haften sollen, wiebeispielsweise die Transferunion, zu verhindern. Dazu müssen bisherbei Abstimmungen mit sogenannter doppelter Mehrheit mindestens 35Prozent der EU-Bevölkerung vertreten sein. Nach dem Brexit geht dieseentscheidende Vetomöglichkeit verloren. "Neue Abstimmungsregeln wärenkeine Entscheidung gegen die Solidarität zwischen den EU-Ländern,sondern für mehr Fairness in der EU. Mitgliedstaaten, die fürpolitische Entscheidungen finanziell haften, dürfen nicht von derMehrheit zu Mehrausgaben gezwungen werden. Das wäre ein vernünftigerWeg für eine Entscheidungsfindung in einer erfolgreichen EU", soPorschen.Pressekontakt:Renz Peter RingslebenPressereferentDIE JUNGEN UNTERNEHMERCharlottenstraße 24 | 10117 BerlinTel. 030 300 65-430 | Fax 030 300 65-390ringsleben@familienunternehmer.eu | ringsleben@junge-unternehmer.euwww.familienunternehmer.eu | www.junge-unternehmer.euFolgen Sie uns auch auf Twitter: https://twitter.com/JungUntAuf Facebook: https://www.facebook.com/DieJungenUnternehmer/Und auf YouTube: https://www.youtube.com/user/jungeunternehmerOriginal-Content von: DIE JUNGEN UNTERNEHMER, übermittelt durch news aktuell