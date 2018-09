DIE JUNGEN UNTERNEHMER: Ein Jahr nach der Wahl / Sarna Röser: Junge Generation kommt zu kurz (FOTO)

Berlin (ots) -Vor einem Jahr - am 24.9.2018 - fand die Wahl zum 19. DeutschenBundestag statt. DIE JUNGEN UNTERNEHMER ziehen eine ernüchterndeJahres-Bilanz: "Statt wichtige Themen der Zukunft anzupacken,beschäftigt sich die GroKo mit sich selbst. In puncto Digitalisierungläuft der Breitbandausbau schleppend und Funklöcher überziehen dasLand. Gründer kämpfen mit den höchsten bürokratischen Hürdenweltweit. Währenddessen macht etablierten Unternehmen derFachkräftemangel schwer zu schaffen", kritisiert die Vorsitzende desWirtschaftsverbands. "Von Aufbruch und Dynamik ist nichts zu spüren.Gerade wir als junge Generation kommen zu kurz. Stattdessen bürdetdie Bundesregierung den Beitrags- und Steuerzahlern neuenRenten-Milliarden auf.""Die Rentenpakete der GroKo kommen uns alle teuer zu stehen, undgerade die junge Generation wird diese Kosten bezahlen müssen",kritisiert Sarna Röser. "Die Koalition erwartet von uns, höhereRentenbeiträge in Kauf zu nehmen, während die künftigen Renten sinkenund jeder eigentlich mehr Geld für die eigene Vorsorge bräuchte." DIEJUNGEN UNTERNEHMER fordern, ohne Tabus über die Zukunft undFinanzierung der Rente zu diskutieren. "Mit einer eigenen JungenRentenkommission wollen wir dafür Impulse geben und Vorschlägemachen, wie die Rente aus unserer Sicht zukunftssicher, fair und füralle Generationen gerecht gestaltet werden kann", so Röser."Die Digitalisierung hat die Bundesregierung schon in den letztenLegislaturperioden verschlafen. Wir junge Unternehmer hatten gehofft,dass diese GroKo nun endlich aufgewacht ist. Online-Verwaltung undBreitbandausbau mit schnelleren Genehmigungsverfahren werden zwarimmer wieder von der Bundesregierung versprochen, aber nichtumgesetzt. Bei der Versteigerung der 5 G Lizenzen droht dieBundesregierung dieselben Fehler zu machen wie beim Breitbandausbau -Effizienz und Abdeckung spielen nur die zweite Geige."DIE JUNGEN UNTERNEHMER sind das Forum für junge Familien- undEigentümerunternehmer bis 40 Jahre. Unter dem Motto Freiheit,Eigentum, Wettbewerb und Verantwortung bezieht der Verband klarStellung für eine wettbewerbsorientierte und soziale Marktwirtschaftsowie gegen überflüssige Staatseingriffe. Die Verbandsmitglieder sindInhaber oder Gesellschafter eines Unternehmens. DerWirtschaftsverband will die Rentenpolitik in Deutschland nicht denÄlteren überlassen. Aus diesem Grund haben DIE JUNGEN UNTERNEHMEReine junge Rentenkommission gegründet, in der junge Wissenschaftler,junge Vertreter der Zivilgesellschaft und junge Unternehmer einenneuen Generationenvertrag entwerfen.Pressekontakt:Kathrin CornickPressesprecherinDIE JUNGEN UNTERNEHMERDIE FAMILIENUNTERNEHMER e.V.Charlottenstraße 24 I 10117 BerlinTel. 030 300 65-430 I Fax 030 300 65-390Mob. 0151 10855045E-Mail cornick@junge-unternehmer.euInternet: www.junge-unternehmer.euFolgen Sie uns auch auf Twitter: https://twitter.com/JungUntAuf Facebook: https://www.facebook.com/DieJungenUnternehmer/Und auf Youtube: http://www.youtube.com/user/jungeunternehmerOriginal-Content von: DIE JUNGEN UNTERNEHMER, übermittelt durch news aktuell