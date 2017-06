DIE JUNGEN UNTERNEHMER: Guerilla-Aktion am Kanzleramt / Hubertus Porschen: Politik setzt auf Staatsverschuldung und Rentengeschenke / Die Zukunft der jungen Generation steht auf dem Spiel (FOTO)

Berlin (ots) -In der Nacht vom 6. auf den 7. Juni wurde am Kanzleramt eineGuerilla-Aktion des Verbands DIE JUNGEN UNTERNEHMER durchgeführt. Miteinem überdimensionalen Projektor wurde das Logo der aktuellenKampagne "Germany´s next Bundeskanzler/in" an das Gebäude geworfenund den Slogan auf die Fußwege vor den Parteizentralen der großenParteien gesprüht. Gemäß dem Motto des Altkanzlers Schröder "Ich willda rein!", soll das Feuer für Politik bei der jungen Generationwieder entfacht werden. Die Macht der "Alten", auf deren zuverlässigeStimmen die Politik vertraut und die auf sie zugeschnittenenWahlprogramme sollen eingedämmt werden. Mit dem Online-Contest suchtder Verband die Stimme der jungen Generation, die die Interessen derErst- und Zweitwähler am besten vertritt.Hubertus Porschen erklärt: "Egal, ob es um die abschlagsfreieRente mit 63 oder die Mütterrente geht: Größter Profiteur der Politikder Bundesregierung in dieser Legislaturperiode sind die Rentner bzw.die in den nächsten Jahren in Rente gehen werden. Diese einseitigePolitik liegt im Trend, denn die Wähler werden immer älter. Zumersten Mal in der Geschichte sind mehr als die Hälfte allerWahlberechtigten über 50. Diese Altersgruppe hat auch die höchsteWahlbeteiligung. Währenddessen bleibt die Staatsverschuldung aufeinem sehr hohen Niveau. Sie liegt mittlerweile bei 2 Billionen Euro.Die Zukunft der jungen Generation steht auf dem Spiel! Wir wollen siedazu bringen, ihr Wahlrecht zu nutzen und ihre Interessen lautstarkeinzufordern!Seit dem 1. Juni können junge Menschen im Alter zwischen 18 und 25Jahren auf www.gnbk.de am Contest teilnehmen und selbstgedrehteVideos einstellen. Die Kandidaten müssen in drei Runden politischeChallenges bewältigen. Die erste Herausforderung: "Was wäre deineerste Amtshandlung als Kanzler?" Die Online-Community kann dannjeweils für ihre Favoriten Stimmen abgeben. Die letzten fünfFinalisten werden Anfang September ins Kanzler-Camp nach Berlineingeladen, wo sie gecoacht und auf die Probe gestellt werden. Einerenommierte Jury mit Top-Journalist und Autor Nikolaus Blome,YouTube-Star LeFloid, dem jüngsten Mitglied im Bundestag Ronja Kemmerund dem Bundesvorsitzenden der Jungen Unternehmer Hubertus Porschenentscheiden über den Sieger oder die Siegerin.Den Trailer zur Kampagne mit Youtuber LeFloid können Sie unterwww.gnbk.de abrufen. Schirmherr der Kampagne ist Kanzlerenkel undFamilienunternehmer Patrick Adenauer.Die Fotos zur Guerilla-Aktion finden Sie hier:https://www.junge-unternehmer.eu/pressefotosHier gibt es den Film zu sehen: https://youtu.be/mX-8soLNwqoHier einige Schnittbilder:www.youtube.com/playlist?list=PLZuDgsUwFJdda3W8qzF7w-5urzC_2NdQGDIE JUNGEN UNTERNEHMER sind das Forum für junge Familien- undEigentümerunternehmer bis 40 Jahre. Unter dem Motto Freiheit,Eigentum, Wettbewerb und Verantwortung bezieht der Verband klarStellung für eine wettbewerbsorientierte und soziale Marktwirtschaftsowie gegen überflüssige Staatseingriffe. Die Verbandsmitglieder sindInhaber oder Gesellschafter eines Unternehmens.Pressekontakt:Renz Peter RingslebenPressereferentDIE JUNGEN UNTERNEHMERCharlottenstraße 24 | 10117 BerlinTel. 030 300 65-430 | Fax 030 300 65-390ringsleben@familienunternehmer.eu | ringsleben@junge-unternehmer.euwww.familienunternehmer.eu | www.junge-unternehmer.euFolgen Sie uns auch auf Twitter: https://twitter.com/JungUntAuf Facebook: https://www.facebook.com/DieJungenUnternehmer/Und auf YouTube: https://www.youtube.com/user/jungeunternehmerOriginal-Content von: DIE JUNGEN UNTERNEHMER, übermittelt durch news aktuell