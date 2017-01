JUMORE sorgt für digitalen Impetus in Weltwirtschaft

JUMORE-Delegation nimmt an gemeinsamer Konferenz der G20 unterdeutscher Präsidentschaft und OECD teilBerlin (ots/PRNewswire) - Am 12. Januar führte das deutscheBundesministerium für Wirtschaft und Energie in Kooperation mit derOrganisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung(OECD) die gemeinsame Konferenz der G20 unter deutscherPräsidentschaft und OECD "Joint G20 German Presidency - OECDConference" in Berlin (Deutschland) durch. Unter dem Titel "Keyissues for Digital Transformation in the G20" ("Zentrale Aspekte derdigitalen Transformation in der G20") wurden im Rahmen der Konferenzdie Herausforderungen und Chancen der digitalen Transformationverschiedener Länder erörtert. JUMORE stand als einziges chinesischesUnternehmen, das am Treffen teilnahm, mit Rat- und Vorschlägen füreine globale wirtschaftliche Entwicklung bereit - Seite an Seite mitden Führungspersönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft verschiedenerLänder.Im Rahmen des Treffens diskutierten Vertreter aus verschiedenenSektoren die Einschätzung der digitalen Entwicklung und Gestaltungder gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie die Entwürfe der G20 für diezukünftige Digitalisierung. Die Vertreter von JUMORE erklärten, dassdie Entwicklung der digitalen Wirtschaft und Realwirtschaft nicht imWiderspruch zueinander stünden. Die digitale Wirtschaft könne zuVeränderungen der Entwicklungsmuster der Realwirtschaft undVerbesserung traditioneller Branchen und Sektoren führen, sodass einewechselseitig positive Wirkung und natürliche Win-win-Situationbestehe. So sorge beispielsweise das E4B-Modell(Ecosystem-for-Business-Modell), das von JUMORE eingeführt wurde, füreinen starken digitalen Impetus in der globalen Realwirtschaft.Als ökologische E-Commerce-Plattform ist JUMORE nicht nur eineHandelsplattform für alle Güter und Produkte, sondern bietet auchumfassende Serviceangebote, z. B.: Finanzierung, Logistik, Big Dataund Zertifizierung. Das JUMORE-Modell hat großes Interesse gewecktund der kommerzielle Wert, den es bietet, wird von Unternehmen ausverschiedenen Ländern bestätigt. Bis 2016 konnte JUMOREKooperationsvereinbarungen mit mehr als 120 Ländern auf der Weltabschließen. Das E4B-Modell von JUMORE führt der Entwicklung derRealwirtschaft einen anhaltenden digitalen Impetus zu.Pressekontakt:Annie Liang+86-571-8190-9288Liangyiming@jumore.comOriginal-Content von: Jumore E-commerce Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell