Wiesbaden (ots) - Mit JUGEND OHNE GOTT (Start: 31. August) startetin dieser Woche die Verfilmung des gleichnamigen kontroversen Romansvon Ödön von Horváth in den Kinos. Der Film erzählt von einerzukünftigen Gesellschaft, in der alles auf Zweckmäßigkeitausgerichtet ist. Als eine Gruppe von Schülern in einemHochleistungscamp in den Bergen an einem Wettbewerb teilnimmt, beidem herausgefunden werden soll, welche Teilnehmer sich am besten fürdie "Elite" der Gesellschaft eignen, eskaliert die Situation bald.Erzählt wird die Geschichte in mehreren Teilen, jeweils aus derPerspektive eines der Protagonisten. "So funktioniert der Film aufeiner Ebene als spannender Thriller, der mit einer hochkarätigenBesetzung punkten kann, zu der einige der zurzeit interessantestenjungen deutschsprachigen Darsteller zählen. Und die dystopischeWelt, in der der Film spielt, ist eine glaubwürdige Weiterführung vonaktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. Ein intelligentkonstruierter, packend erzählter und politisch provokanter Film." Sourteilt die fünfköpfige Expertenrunde der FBW, die dem Film dashöchste Prädikat "besonders wertvoll" verleiht. Und auch dieFBW-Jugend Filmjury empfiehlt den "dystopischen Science-Fiction Film"ab 14 Jahren mit 3,5 Sternen.Mehr dazu unter:http://www.fbw-filmbewertung.com/film/jugend_ohne_gotthttp://www.jugend-filmjury.com/film/jugend_ohne_gottIm Jahr 2001 schrieb Sven Regener mit "Herr Lehmann" seine ganzeigene Liebeserklärung an das hippe Kreuzberg Ende der 80er imSchatten der Mauer. 12 Jahre später erschien eine Art Fortsetzung,erzählt aus der Perspektive des Eigenbrötlers und Künstlers KarlSchmidt, den mit Herrn Lehmann eine ganz besondere Freundschaftverband, bis er in die Psychiatrie eingeliefert wurde. MAGICALMYSTERY ODER DIE RÜCKKEHR DES KARL SCHMIDT (Start: 31. August) vonArne Feldhusen erzählt, wie es mit Karl Anfang der 1990er Jahreweitergeht. Das Land ist nun vereint und befindet sich an einer ArtNeuanfang. Auch musikalisch - denn Techno erobert die Clubs derGroßstädte. Und ehe er sich versieht, steckt Karl mittendrin. Obwohler doch eigentlich nur seine Ruhe haben will. Die Jury der FBWvergibt dem tragikomischen Film mit Charly Hübner in der Titelrolledas Prädikat "wertvoll". In ihrer Begründung schreibt die Jury:"Hübners Interpretation der Figur zählt unbestritten zu den Stärkendes Films, bei dem Arne Feldhusen detailreich die Atmosphäre undÄsthetik jener Jahre beschwört. Man merkt den guten Schauspielern dieLust am Spielen an, die Dialoge atmen den lakonischen Humor Regners."Mehr dazu unter: http://www.fbw-filmbewertung.com/film/magical_mystery_oder_die_rueckkehr_des_karl_schmidtPauls Weg führte ihn von Kamerun durch die Sahara bis an die KüsteMarokkos. Dort, in einem Flüchtlingscamp, begegnet Paul demFilmemacher Jakob Preuss, der für einen Film recherchiert. Als Paulauf einem Schlauchboot nach Europa gelangt, treffen beide erneutaufeinander. Und Preuss entscheidet sich dafür, Paul auf seinemseinem weiteren Weg zu begleiten. Für die Jury der FBW ist ALS PAULÜBER DAS MEER KAM (Start: 31. August) in vielerlei Hinsicht ein"bemerkenswerter Dokumentarfilm". So "tiefgründig wie kaum einzweiter Film" reflektiere er darüber was es bedeute, einenAsylsuchenden auf seinem harten Weg zu begleiten. Und darüber hinauserörtere der Film auch noch Themen wie Integration, die Rolle derMedien und EU-Grenzpolitik. Filmisch lobt die Jury auch den"erstaunlich lockeren, fast heiteren Ton" sowie die Kamera, die "vielzur Balance zwischen Nähe und Distanz beiträgt". Als "Musterbeispieldifferenzierten Erzählens" zeichnet die Jury den Dokumentarfilm dahermit dem höchsten Prädikat "besonders wertvoll" aus.Mehr dazu unter: http://www.fbw-filmbewertung.com/film/als_paul_ueber_das_meer_kam_tagebuch_einer_begegnungIn der kommenden Woche mit Prädikat im Kino: Der AgententhrillerBARRY SEAL mit Tom Cruise in der Hauptrolle, das erste Kinoabenteuerder PFEFFERKÖRNER sowie die Literaturverfilmung THE CIRCLE mit EmmaWatson und Tom Hanks.Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungenunter www.fbw-filmbewertung.com.Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnetherausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonderswertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurysmit jeweils fünf Gutachtern aus einem Pool aus 85 Experten aus ganzDeutschland. Die FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligenGenres.Die Jugend Filmjurys der FBW sind mit 10-14-jährigen Schülerinnenund Schülern besetzt. Sie sind an insgesamt acht Standorten inDeutschland etabliert und sichten vor Kinostart das Filmprogramm für5-14-jährige.Pressekontakt:Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)Schloss Biebrich Rheingaustraße 14065203 WiesbadenTel: 0611/ 96 60 04 -18Fax: 0611/ 96 60 04 -11info@fbw-filmbewertung.comwww.fbw-filmbewertung.comOriginal-Content von: Deutsche Film- und Medienbewertung, übermittelt durch news aktuell