JUGEND OHNE GOTT - Gefeierte Weltpremiere in München (FOTO)

München (ots) -Gestern Abend wurde im Mathäser Filmpalast in München der roteTeppich für ein aufregendes junges Schauspiel-Ensemble ausgerollt:Jannis Niewöhner, Emilia Schüle, Alicia von Rittberg, JannikSchümann, Fahri Yardim und Anna Maria Mühe präsentierten gemeinsammit Regisseur Alain Gsponer und den Produzenten Uli Aselmann undSophia Aldenhoven die Weltpremiere ihres zeitgeistigen ThrillersJUGEND OHNE GOTT. Gefesselt von der Zukunftsvision, die Alain Gsponerfrei nach Ödön von Horváths Romanvorlage zeichnet, feierte dasPremierenpublikum Cast und Crew mit lange anhaltendem Applaus.Heute Abend wird das Filmteam den mit "Prädikat besonderswertvoll" ausgezeichneten und packenden Thriller im Berliner ZooPalast vorstellen.In der digitalisierten Gesellschaft der Zukunft spielen Liebe,Moral und Menschlichkeit nur noch untergeordnete Rollen. Alles istauf Leistung, Anpassung und Effizienz ausgerichtet. Frei nach demgleichnamigen Roman von Ödön von Horváth erzählt Regisseur AlainGsponer (HEIDI, LILA, LILA) in JUGEND OHNE GOTT die Geschichte einerGruppe von Schülern, die als Hoffnungsträger derLeistungsgesellschaft an ihre Grenzen stoßen.Kurzinhalt: Zach (Jannis Niewöhner) macht sich widerwillig auf indas Hochleistungs-Camp der Abschlussklasse. Im Gegensatz zu seinenKommilitonen hat er kein Interesse daran, auf die renommierte RowaldUniversität zu kommen. Obwohl sie ihn nicht versteht, ist dieehrgeizige Nadesh (Alicia von Rittberg) von dem Einzelgängerfasziniert und versucht, ihm näherzukommen. Zach wiederuminteressiert sich mehr für das geheimnisvolle Mädchen Ewa (EmiliaSchüle), das im Wald lebt und sich mit Diebstählen über Wasser hält.Als Zachs Tagebuch verschwindet und ein Mord geschieht, scheint derfragile Zusammenhalt der jugendlichen Elite an sich selbst zuzerbrechen. Nur der vermeintlich moralisch integre Lehrer (FahriYardim) versucht zu helfen, aber dafür ist es schon zu spät...JUGEND OHNE GOTT ist eine Produktion der die film gmbh inCo-Produktion mit Constantin Film. Produziert wurde der Kinofilm vonUli Aselmann und Sophia Aldenhoven, Executive Producers sind MartinMoszkowicz und Oliver Berben. Das Drehbuch stammt von Alex Bureschund Matthias Pacht. Gefördert wurde der Thriller vom FFF Bayern, derHessenInvest Film, der FFA und dem DFFF.Den aktuellen Trailer finden Sie hier:https://www.youtube.com/watch?v=Rijc4egGL6EKinostart: 31. August 2017 im Verleih der Constantin FilmDarsteller: Jannis Niewöhner, Fahri Yardim, Emilia Schüle, Alicia vonRittberg, Jannik Schümann, Anna Maria Mühe, Rainer Bock, KatharinaMüller Elmau, als Gast Iris Berben, u.v.m.Drehbuch: Alex Buresch, Matthias PachtExecutive Producers: Martin Moszkowicz, Oliver Berben, ConstantinFilmProduzenten: Uli Aselmann, Sophia Aldenhoven, die film gmbhRegie: Alain GsponerUnter www.constantinfilm.medianetworx.de stehen erste Fotos,Trailer und Pressematerial zum Download zur Verfügung.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere betreuendenAgenturen:JUST PUBLICITY GmbH(TV, Print, Radio PR)Anja Oster, Doreen Zimmermann & Hanna GartenschlägerTelefon: +49-30-26 39 59 59 0E-Mail: info@just-publicity.comPURE ONLINE(Online PR)Verena SchönhofenTelefon: +49-30-28 44 509 12E-Mail: verena.schoenhofen@pureonline.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell