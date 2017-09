JUGEND OHNE GOTT - Darstellerbesuch in Frankfurt, Hamburg und Berlin (FOTO)

München (ots) -Erlebe die wunderbaren Schauspieler Jannis Niewöhner, Alicia vonRittberg und Jannik Schümann aus dem viel diskutierten ThrillerJUGEND OHNE GOTT live in Deinem Kino! Aktuelle Tourdaten an diesemWochenende:Frankfurt, Cinestar MetropolisFreitag, 1. September17:20 Uhr und 19:40 UhrHamburg, CinemaxX DammtorSamstag, 2. September13:30 Uhr und 17:15 UhrBerlin, Cinestar in der KulturbrauereiSonntag, 3. September14:40 Uhr und 17:20 UhrTickets für die Vorstellungen sind hier erhältlich:https://deinkinoticket.de/l/3tcgMw2Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere betreuendenAgenturen:JUST PUBLICITY GmbH(TV, Print, Radio PR)Anja Oster, Doreen Zimmermann & Hanna GartenschlägerTelefon: +49-30-26 39 59 59 0E-Mail: info@just-publicity.comPURE ONLINE(Online PR)Verena SchönhofenTelefon: +49-30-28 44 509 12E-Mail: verena.schoenhofen@pureonline.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell