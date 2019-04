JTC: Sollten Sie jetzt etwas tun?

Für die Aktie JTC aus dem Segment "Forschungs- und Beratungsdienste" wird an der heimatlichen Börse London am 08.04.2019, 09:05 Uhr, ein Kurs von 361,67 GBP geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir JTC auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der JTC wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Das Kursziel für die Aktie der JTC liegt im Mittel wiederum bei 510 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 360 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 41,67 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der JTC insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: JTC erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -1,71 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um 2,78 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -4,49 Prozent im Branchenvergleich für JTC bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,09 Prozent im letzten Jahr. JTC lag 4,8 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von JTC investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,33 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Professionelle Dienstleistungen einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,93 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.