Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - JS Global Lifestyle Company Limited ("JS Global" oder "das Unternehmen") hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen auf der 10. Internationalen Finanzwoche in Hongkong im Rahmen der China Securities "Golden Bauhinia Award"-Zeremonie den Preis als "Börsennotiertes Unternehmen mit dem besten Investitionspotential" gewonnen hat.Die Auszeichnung spiegelt das wachsende Vertrauen des Marktes in das Investitionspotenzial des Unternehmens wider und wurde von der Vereinigung für börsennotierte Unternehmen in Peking, der chinesischen Wertpapiervereinigung von Hongkong und der chinesischen Finanzvereinigung von Hongkong sowie weiteren vertrauenswürdigen Fachbehörden geprüft.Nach 30 Jahren Entwicklung hat Chinas Kapitalmarkt eine wachsende Anzahl weltweit tätiger Unternehmen gefördert, die innovative Dienstleistungen und Produkte für den Rest der Welt entwickelt haben. Die Auszeichnung von JS Global Lifestyle als eines der börsennotierten Unternehmen mit dem besten Investitionspotenzial auf dieser Veranstaltung ist gleichzeitig ein Zeugnis für die anhaltende Vitalität der chinesischen Unternehmen.JS Global Lifestyle ist vor allem in chinesischen und US-amerikanischen Märkten tätig, aber auch ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich innovativer, hochwertiger kleiner Haushaltsgeräte, das drei große Marken vereint: Shark, Ninja und Joyoung. JS Global Lifestyle erreichte 2019 einen weiteren Meilenstein und verzeichnete einen Jahresumsatz von über 3 Milliarden USD, ein Plus von 12,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Angesichts der Herausforderungen der Weltwirtschaft und der COVID-19-Pandemie hat JS Global Lifestyle seine Vertriebsstrategien im In- und Ausland angepasst, um in dieser beispiellosen weltweiten Krise weiterhin geschäftliche Möglichkeiten zu nutzen."Es ist uns eine Ehre, die Erfahrungen von JS Global mit den Experten und Führungskräften des internationalen Hongkonger Finanzforums zu teilen", erklärte Han Run, CFO von JS Global Lifestyle."JS Global Lifestyle engagiert sich aktiv für nationale Entwicklungsinitiativen und die rasche Entwicklung der Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macao, insbesondere für die Lockerung der Finanzregeln, um die von Technologie und Innovation getriebene Welle des wirtschaftlichen Wandels für sich zu nutzen und seine führende Position im Bereich qualitativ hochwertiger, innovativer Kleinhaushaltsgeräten auszubauen", fügte sie hinzu.JS Global bietet Dienstleistungen und Produkte an, die den neuen Verbrauchsanforderungen der New Economy und der rasanten Entwicklung von Live-Streaming-Videos gerecht werden sollen, und hat seine Nutzerbasis dank der Entwicklung dieser neuen digitalen Dienste erweitert, um neue Vertriebskanäle zu schaffen. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein neues Modell für den Einzelhandelsbetrieb entwickelt, das mit der gesamten Entwicklung des Unternehmens in Einklang steht. Die Leistung des Unternehmens trotz daher dem Trend.Trotz der Schwierigkeiten, denen sich Joyoung in den letzten Monaten stellen musste, wie beispielsweise die Schließung physischer Filialen, hat die Marke im ersten Quartal 2020 durch das neue modale Einzelhandels- und Live-Streaming-Marketing, mit dem mehr potenzielle Kunden erreicht werden konnten, ein positives Wachstum des Inlandsumsatzes erzielt. Shark und Ninja haben ebenfalls schnell ihre Verkaufsstrategien angepasst und ihre E-Commerce-Plattformen ausgebaut. Sie haben eine Reihe neuer Produkte auf den Markt gebracht, darunter den VacMop, den Foodi-Indoor-Grill, eine Doppelkorb-Luftfritteuse sowie hochmoderne Roboter für intelligente Navigation, die sich großer Beliebtheit bei den Verbrauchern erfreut haben.Heute belegt JS Global Lifestyle weltweit den sechsten Platz im Bereich der kleinen Haushaltsgeräte und den dritten Platz der Unternehmen für kleine Haushaltsgeräte. Nach der rasanten Expansion in Europa in den letzten Jahren belegt JS Global Lifestyle den zweiten Platz im Bereich der Handstaubsauger im Vereinigten Königreich und arbeitet an der Entwicklung seiner Präsenz in Deutschland und Frankreich. Gleichzeitig profitiert JS Global Lifestyle von der hervorragenden Führung seines Managementteams und kann infolgedessen optimierte Betriebskosten, verbesserte Betriebseffizienz und eine schnellere Forschung, Entwicklung und Freigabe von Produkten vorweisen. So ist auch eine bessere Kompatibilität beim Design chinesischer und amerikanischer Produkte möglich, damit das qualitativ hochwertige Produktdesign besser auf die Verbraucher in diesen beiden Märkten ausgerichtet werden kann.Pressekontakt:Alicia Guoalicia.guo@jsgl.com+86-18792605983Original-Content von: JS Global Lifestyle Company Limited, übermittelt durch news aktuell