JP Morgan sieht asiatische Dekade kommen

Investmentstratege Tilmann Galler von

JP

Morgan Asset Management sieht die westlichen Volkswirtschaften

gegenüber den asiatischen abfallen.

Asien mit großer wirtschaftlicher Dynamik

Zum einen liege das an der größeren Dynamik asiatischer Länder,

an den dort überwiegend leistungsorientierten Gesellschaften

gegenüber den besitzstandwahrenden und „sozialleistungssuchenden“

Gesellschaften in den westlichen Ländern.

Und zum anderen liege…

Den kompletten Artikel finden Sie hier…