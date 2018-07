JP Morgan Exchange-Traded – JPMorgan Global Opportunities: Aktienanalyse vom 01.07.2018

Für die Aktie JP Morgan Exchange-Traded - JPMorgan Global Opportunities stehen per 29.06.2018 49,702 USD an der Heimatbörse Cboe BZX zu Buche.

Diese Aktie haben wir in 4 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der JP Morgan Exchange-Traded - JPMorgan Global Opportunities-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 50,91 USD. Der letzte Schlusskurs (49,702 USD) weicht somit -2,37 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (50,12 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,83 Prozent), somit erhält die JP Morgan Exchange-Traded - JPMorgan Global Opportunities-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die JP Morgan Exchange-Traded - JPMorgan Global Opportunities-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die Kommunikation über JP Morgan Exchange-Traded - JPMorgan Global Opportunities bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der JP Morgan Exchange-Traded - JPMorgan Global Opportunities führt bei einem Niveau von 84,91 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 61,25 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".