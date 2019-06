JP Morgan Exchange-Traded JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity: Anleger aufgepasst!

Per 14.06.2019 wird für die Aktie JP Morgan Exchange-Traded JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity am Heimatmarkt NYSE Arca der Kurs von 65,58 USD angezeigt.

Unser Analystenteam hat JP Morgan Exchange-Traded JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 4 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von JP Morgan Exchange-Traded JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält JP Morgan Exchange-Traded JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist JP Morgan Exchange-Traded JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der JP Morgan Exchange-Traded JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die JP Morgan Exchange-Traded JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 16,61, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 49,77, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der JP Morgan Exchange-Traded JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity von 65,58 USD ist mit +2,56 Prozent Entfernung vom GD200 (63,94 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 65,49 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +0,14 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der JP Morgan Exchange-Traded JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.